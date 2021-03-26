Пандемия коронавируса ускорила цифровизацию общества. Чтобы оставаться конкурентоспособным, бизнес должен учитывать эти тренды.

Цифровая трансформация

Еще до пандемии коронавируса цифровая трансформация была актуальной и компании диджитализировали свои процессы. Однако, по исследованиям Twilio, коронавирус ускорил цифровую трансформацию на 5,3 года.

Интересно Пандемия не помешала: BSH достигла рекордного оборота за более чем 50 лет существования

Ожидается, что мировые расходы на цифровую трансформацию почти удвоятся между 2020 и 2023 годами.

Работа из дома

Конечно и до пандемии некоторые компании работали по принципу удаленной работы. Но коронавирус заставил даже скептиков пересмотреть свое отношение к работе из дома. Бизнес научился доверять своим работникам.

Хотя некоторые компании планируют вернуть своих работников в офисы, есть ряд компаний, которые отныне предпочитают исключительно удаленную работу, где это возможно.

Согласно опросу Gartner, 82% руководителей планируют разрешить работникам работать удаленно после окончания пандемии, из них более половины готовы дать разрешение на полный рабочий день из дома.

руководителей планируют после окончания пандемии, из них более половины готовы дать разрешение на полный рабочий день из дома. Похожий опрос от PwC также показывает, что 78% директоров компании оставят возможность удаленной работы.

директоров компании оставят возможность удаленной работы. Данные Upwork 2020 года свидетельствуют о том, что 22% людей будут работать из дома до 2025 года .

. А треть американцев, работающих удаленно, готовы бросить работу, если им прикажут вернуться в офис, по опросу Wisetail. Для 39% опрошенных лучше будет уменьшение зарплаты, чем возвращение в офис.

Из-за популярности удаленной работы меняется и спрос на офисные помещения. Одни компании переезжают в меньшие офисы, чтобы сэкономить деньги. Другие – выделяют больше пространства на каждого работника.

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Облачные технологии

Компании также стали активнее пользоваться облачными технологиями, которые нужны для эффективной работы в отдаленной среде. Forrester прогнозирует, что глобальный рынок облачных инфраструктур вырастет на 35% до 120 миллиардов долларов в 2021 году.

Сегодня в облаках хорошо не только витать, но и работать. Киевстар Бизнес рекомендует: поручите бизнес-процессы облачным технологиям и освободите время на мечты. Присоединяйтесь к встречам в онлайн, работайте в командах и над совместными задачами с StarTeams и Office 365, используйте инструменты глобальной платформы Azure для аналитики и разработки программных продуктов. Витайте в облаках с пользой для бизнеса.

Виртуальное обслуживание

Из-за пандемии люди избегают лишних контактов с деньгами. Поэтому популярность приобрели бесконтактные платежи. В США люди отдают предпочтения услуге "Покупай онлайн, возьми в магазине" (Buy Online Pick Up In Store (BOPIS)). По данным Invesp, ею пользовались 67% американцев, а к 2025 году 10% продаж будут осуществляться следующим образом.

Согласно опросу MasterCard, около 4 из 5 потребителей используют некую форму бесконтактных платежей из-за вируса.

Будущее с Big Data и ИИ

В эпоху Big Data руководители и менеджеры часто пользоваться данным, аналитикой и искусственным интеллектом. Но пандемия коронавируса показала насколько компании все еще действовали вслепую. Поэтому ожидается, что бизнес все активнее будет внедрять решения на основе Big Data.

В исследовании Gartner отмечают, что данные и аналитика в сочетании с технологиями искусственного интеллекта будут главными в прогнозе, подготовке и реагировании на глобальный кризис и его последствия.

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Мир изменился

Старый способ ведения бизнеса исчез навсегда. Вместо того чтобы воспринимать это негативно, компаниям следует видеть в этом возможности. Принятие этих трендов может означать лучшее качество, эффективность, безопасность и удобство для каждого.