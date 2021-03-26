Облака и работа из дома 5 цифровых трендов, на которые стоит обращать внимание
Пандемия коронавируса ускорила цифровизацию общества. Чтобы оставаться конкурентоспособным, бизнес должен учитывать эти тренды.
Источник:Entrepreneur
Цифровая трансформация
Еще до пандемии коронавируса цифровая трансформация была актуальной и компании диджитализировали свои процессы. Однако, по исследованиям Twilio, коронавирус ускорил цифровую трансформацию на 5,3 года.
Интересно Пандемия не помешала: BSH достигла рекордного оборота за более чем 50 лет существования
Ожидается, что мировые расходы на цифровую трансформацию почти удвоятся между 2020 и 2023 годами.
Работа из дома
Конечно и до пандемии некоторые компании работали по принципу удаленной работы. Но коронавирус заставил даже скептиков пересмотреть свое отношение к работе из дома. Бизнес научился доверять своим работникам.
Хотя некоторые компании планируют вернуть своих работников в офисы, есть ряд компаний, которые отныне предпочитают исключительно удаленную работу, где это возможно.
- Согласно опросу Gartner, 82% руководителей планируют разрешить работникам работать удаленно после окончания пандемии, из них более половины готовы дать разрешение на полный рабочий день из дома.
- Похожий опрос от PwC также показывает, что 78% директоров компании оставят возможность удаленной работы.
- Данные Upwork 2020 года свидетельствуют о том, что 22% людей будут работать из дома до 2025 года.
- А треть американцев, работающих удаленно, готовы бросить работу, если им прикажут вернуться в офис, по опросу Wisetail. Для 39% опрошенных лучше будет уменьшение зарплаты, чем возвращение в офис.
Из-за популярности удаленной работы меняется и спрос на офисные помещения. Одни компании переезжают в меньшие офисы, чтобы сэкономить деньги. Другие – выделяют больше пространства на каждого работника.
Облачные технологии
Компании также стали активнее пользоваться облачными технологиями, которые нужны для эффективной работы в отдаленной среде. Forrester прогнозирует, что глобальный рынок облачных инфраструктур вырастет на 35% до 120 миллиардов долларов в 2021 году.
Виртуальное обслуживание
Из-за пандемии люди избегают лишних контактов с деньгами. Поэтому популярность приобрели бесконтактные платежи. В США люди отдают предпочтения услуге "Покупай онлайн, возьми в магазине" (Buy Online Pick Up In Store (BOPIS)). По данным Invesp, ею пользовались 67% американцев, а к 2025 году 10% продаж будут осуществляться следующим образом.
Согласно опросу MasterCard, около 4 из 5 потребителей используют некую форму бесконтактных платежей из-за вируса.
Будущее с Big Data и ИИ
В эпоху Big Data руководители и менеджеры часто пользоваться данным, аналитикой и искусственным интеллектом. Но пандемия коронавируса показала насколько компании все еще действовали вслепую. Поэтому ожидается, что бизнес все активнее будет внедрять решения на основе Big Data.
В исследовании Gartner отмечают, что данные и аналитика в сочетании с технологиями искусственного интеллекта будут главными в прогнозе, подготовке и реагировании на глобальный кризис и его последствия.
Мир изменился
Старый способ ведения бизнеса исчез навсегда. Вместо того чтобы воспринимать это негативно, компаниям следует видеть в этом возможности. Принятие этих трендов может означать лучшее качество, эффективность, безопасность и удобство для каждого.
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