Обязательные РРО предлагают отменить: для кого и на каких условиях

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить обязательное использование регистратора расчетных операций всеми ФОПами 2, 3 и 4 групп. Ранее их вводили с целью вывести из тени малый и средний бизнес.

С 2017 года, независимо от уровня дохода, РРО должны были использовать предприниматели, которые продают технические бытовые товары с гарантийным ремонтом. С 2022 регистратор вынуждены будут использовать предприниматели всех видов экономической деятельности.

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Новый законопроект

Авторы законопроекта об отмене обязательных РРО считают, что:

критерии применения РРО должны зависеть от величины стоимости реализованных товаров или услуг;

реализованных товаров или услуг; налоговая должна получать доступ к информации об обороте средств на предпринимательских банковских счетах, что поможет контролировать надлежащее начисление и уплату налогов без регистратора.

В целом в новом законопроекте предлагают:

Остановить абсолютную фискализацию и отменить обязательное применение РРО для реализации отдельных товаров. Разрешить ФОПам на едином налоге не применять регистраторы, если стоимость товара или услуги не превышает размер минимальной зарплаты (в 2021 году это 6 тысяч гривен). Если стоимость выше минимальной зарплаты – рассчитывать через терминал или выдавать клиентам чек, вносить выручку наличными в банк в течение 3 дней. Не применять РРО, если предприятие рассчитывает через платежный терминал. Позволить предпринимателям, которые не платят НДС, вести учет доходов в произвольной форме при безналичных расчетах и ​​отчитываться ежемесячно. Предоставить налоговой доступ к информации об обороте средств на банковских счетах предпринимателей. Для этого предлагают налоговикам подавать письменные запросы в банки с целью проверки. По решению административного суда должностные лица также смогут получать эту информацию с указанными контрагентами и назначением платежей.

Почему это важно

Обязательные РРО, по мнению законодателей, оказались неэффективной практикой.

Возросло количество проверок налоговых органов, увеличились расходы на обслуживание кассовых аппаратов у легального бизнеса, сократилось количество плательщиков единого налога, а теневая часть бизнеса не легализировалась из-за увеличения административного давления и необоснованных штрафов,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона, по словам авторов, имеет целью ввести прозрачные правила для предпринимателей по упрощенной системе налогообложения, а также уменьшить налоговое давление на бизнес со стороны контролирующих органов.