С 2017 года, независимо от уровня дохода, РРО должны были использовать предприниматели, которые продают технические бытовые товары с гарантийным ремонтом. С 2022 регистратор вынуждены будут использовать предприниматели всех видов экономической деятельности.

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Новый законопроект

Авторы законопроекта об отмене обязательных РРО считают, что:

  • критерии применения РРО должны зависеть от величины стоимости реализованных товаров или услуг;
  • налоговая должна получать доступ к информации об обороте средств на предпринимательских банковских счетах, что поможет контролировать надлежащее начисление и уплату налогов без регистратора.

В целом в новом законопроекте предлагают:

  1. Остановить абсолютную фискализацию и отменить обязательное применение РРО для реализации отдельных товаров.
  2. Разрешить ФОПам на едином налоге не применять регистраторы, если стоимость товара или услуги не превышает размер минимальной зарплаты (в 2021 году это 6 тысяч гривен).
  3. Если стоимость выше минимальной зарплаты – рассчитывать через терминал или выдавать клиентам чек, вносить выручку наличными в банк в течение 3 дней.
  4. Не применять РРО, если предприятие рассчитывает через платежный терминал.
  5. Позволить предпринимателям, которые не платят НДС, вести учет доходов в произвольной форме при безналичных расчетах и ​​отчитываться ежемесячно.
  6. Предоставить налоговой доступ к информации об обороте средств на банковских счетах предпринимателей. Для этого предлагают налоговикам подавать письменные запросы в банки с целью проверки. По решению административного суда должностные лица также смогут получать эту информацию с указанными контрагентами и назначением платежей.

Почему это важно

Обязательные РРО, по мнению законодателей, оказались неэффективной практикой.

Возросло количество проверок налоговых органов, увеличились расходы на обслуживание кассовых аппаратов у легального бизнеса, сократилось количество плательщиков единого налога, а теневая часть бизнеса не легализировалась из-за увеличения административного давления и необоснованных штрафов,
– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона, по словам авторов, имеет целью ввести прозрачные правила для предпринимателей по упрощенной системе налогообложения, а также уменьшить налоговое давление на бизнес со стороны контролирующих органов.