Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев решил опровергнуть мифы о внедрении обязательных РРО. Чиновник в канун Нового года опубликовал познавательную инфографику на своей телеграм-странице.

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Правда и мифы об обязательных РРО

От обязательных РРО закон освобождает :

предпринимателей, не осуществляющих расчетные операции – например, наемные работники, оказывающие услуги через ФЛП;

физические лица-предприниматели 1 группы, продающие товары в розницу на рынках или оказывающие бытовые услуги без наемных работников;

предприниматели, ведущие бизнес в сельской местности.

При этом ФЛП-единщики, продающие технически сложные бытовые товары, ювелирные изделия, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, также вынуждены вести учет товарных запасов .

Даниил Гетманцев, среди прочего, отметил, что РРО – это не обязательно дополнительные расходы на установку "железа" и его обслуживание. Так , предприниматели могут воспользоваться бесплатным программным регистратором.

Кроме того, по убеждению чиновника, регистраторы упрощают ведение учета продаж. Опасность РРО создает только для ФЛП, ведущих свою деятельность в тени, что противоречит действующему законодательству.