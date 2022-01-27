Обязательная фискализация не отменяется: Гетманцев уточнил условия снижения штрафов для ФЛП

Верховная Рада рассматривает возможность снизить штрафы для ФЛП за неправильное использование кассовых аппаратов до 2023 года. Однако множество людей поняли инициативу неправильно.

Об этом написал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей телеграм-странице. Чиновник отметил, что все ФЛП все же обязаны установить РРО как можно быстрее, и никаких отсрочек не будет.

На тему ФЛП могут в 10 раз уменьшить штрафы за отсутствие кассовых аппаратов

Условия снижения штрафов

В течение 2022 года бизнес может получать за нарушения штрафы в размере 10% от стоимости товара или услуги, если установил РРО до 1 марта. Если же к тому времени ФЛП не начнет применять кассовые аппараты, то будет платить полную стоимость, предусмотренную законодательно ранее – 100% от стоимости товара или услуги.

Те ФЛП, которые установят РРО/ПРРО до 1.03, в течение 2022 платят штрафы (в случае нарушения) в размере 10% от установленных (100% – ред. 24 канал) в законе,

– уточнил Гетманцев.

Напомним, что с 1 января 2022 года законодательно все ФЛП 2 – 4 групп, кроме некоторых исключений, должны применять регистраторы расчетных операций.

На тему – Протесты ФЛП под Верховной Радой: смотрите видео

Пост Даниила Гетманцева:

Друзья, ещё раз объясняю суть предложения по штрафам для ФОПов за не применение РРО. Все просто.

Те, ФОПы, кто установят РРО/ПРРО до 1.03, на протяжении 2022 года, платят штрафы (в случае нарушения) в размере 10% от установленных в законе. Те, кто не установит - по полной. РРО все установить обязаны, никаких отсрочек системы НЕ БУДЕТ!!!