Об этом написал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей телеграм-странице. Чиновник отметил, что все ФЛП все же обязаны установить РРО как можно быстрее , и никаких отсрочек не будет.

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Условия снижения штрафов

В течение 2022 года бизнес может получать за нарушения штрафы в размере 10% от стоимости товара или услуги, если установил РРО до 1 марта . Если же к тому времени ФЛП не начнет применять кассовые аппараты, то будет платить полную стоимость, предусмотренную законодательно ранее – 100% от стоимости товара или услуги.

Те ФЛП, которые установят РРО/ПРРО до 1.03, в течение 2022 платят штрафы (в случае нарушения) в размере 10% от установленных (100% – ред. 24 канал) в законе,

– уточнил Гетманцев.

Напомним, что с 1 января 2022 года законодательно все ФЛП 2 – 4 групп, кроме некоторых исключений , должны применять регистраторы расчетных операций.

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Пост Даниила Гетманцева:

Друзья, ещё раз объясняю суть предложения по штрафам для ФОПов за не применение РРО. Все просто.

Те, ФОПы, кто установят РРО/ПРРО до 1.03, на протяжении 2022 года, платят штрафы (в случае нарушения) в размере 10% от установленных в законе. Те, кто не установит - по полной. РРО все установить обязаны, никаких отсрочек системы НЕ БУДЕТ!!!