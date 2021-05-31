Обязаны ли вы возвращать кредиты своих родственников: ответ юриста

Случаются ситуации, когда люди получают угрозы от коллекторов с требованием оплатить кредиты, которые оформили их родственники. Но правомерно ли это и должны ли вы платить долг своих родных?

Практикующий адвокат с 8-летним стажем Дмитрий Бородийчук отмечает, что такое требование довольно распространено в коллекторских компаниях.

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Ответственны ли вы за долги родственников

По словам юриста, закон четко устанавливает, что ответственность за возврат кредитов лежит на том, кто их взял, а также на их поручителях. Поэтому такое требование коллекторов незаконно, даже если должником являются ваши дети или родители.

При этом обращаю внимание, что если речь идет о МФО, то в таких кредитах поручителей практически нет. Человек выступает им только в случае, если подписывал соответствующие документы. Если же нет, то вы не несете никакой ответственности за долги родных или знакомых,

– подчеркивает Бородийчук.

Что такое МФО Это микрофинансовая организация, которая занимается предоставлением займов населению по упрощенной схеме, а также кредитует малый и средний бизнес, привлекая собственные резервы.



Займы и кредиты / Фото tweakyourbiz

Стоит ли оформлять кредиты в МФО

Прежде, чем взять займ в МФО, адвокат рекомендует хорошо подумать, так как получить такой кредит очень легко, а вот закрыть – крайне сложно. Впоследствии большинство тех, кто набрал десяток таких займов, начинают искать юриста и надеются на списание своих долгов. При этом, говорит Бородийчук, мало кто понимает, что судебная тяжба будет довольно затратной и длительной.

И, соответственно, если у вас есть 10 кредитов, вы просто не захотите тратить деньги на адвокатов и скорее всего будете и дальше платить кредиты. При этом, иногда в таких договорах процентная ставка бывает свыше 1000 процентов годовых,

– рассказывает юрист.

И если вы все же решитесь взять кредит в МФО, перед подписанием договора обязательно внимательно его перечитайте.