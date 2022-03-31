Об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на документ, который подписал премьер-министр страны-агрессора.

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Ввезенные в рамках параллельного импорта товары пройдут таможенные и контрольные процедуры, а также будут подлежать гарантийному обслуживанию.

Цель этого механизма – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя,

– заявил премьер.

Отчаянные попытки обойти санкции

Из-за того, что мировые бренды (уже почти 500 компаний) начали массово выходить с российского рынка, они уже ощутили существенный дефицит товаров. Именно поэтому решили легализовать параллельный импорт.

В список товаров для параллельного импорта в Россию войдут автозапчасти. Для России – это единственный шанс спасти отрасль.

Но такое решение еще больше (если это вообще возможно) навредит репутации России перед компаниями, которые там работали. Например, лизинговые компании уже готовы судиться с Россией и вряд ли даже после завершения войны и снятия санкций они захотят вернуться. То же самое касается и компаний, которые Россия "национализирует".

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