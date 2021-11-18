Об успехе, бизнесе, благотворительности: лучшие цитаты, советы и книги от Билла Гейтса
Источник:Medium
Основатель Microsoft Билл Гейтс неоднократно возглавлял список самых богатых людей мира. Мультимиллиардер совершил революцию в сфере компьютеризации, а вместе с тем стал одним из величайших благотворителей за всю историю.
Разработчикам, предпринимателям и меценатам со всего мира точно есть чему поучиться у Билла Гейтса. Что читает и советует миллиардер – дальше в материале.
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Что Билл Гейтс советует предпринимателям
Молодые предприниматели часто фокусируются на маркетинге и показателях их бизнеса, забывая о взаимодействии с клиентами. Они относятся к негативным отзывам о собственной компании, как к попытке уничтожить их дело. В то же время Билл Гейтс отмечает:
Ваши самые недовольные клиенты – ваш лучший источник для развития!
По мнению миллиардера, на каждый негативный отзыв предприниматель просто вынужден отвечать, а если стремится снизить их количество – неустанно улучшать свой продукт или услуги.Интересно! Билл Гейтс никогда не гнался за большим состоянием и не жалел денег на благотворительные и экологические инициативы. Вместе с тем миллиардер занимает 4 место в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.
Лучшие цитаты миллиардера
Богач, предприниматель и филантроп Билл Гейтс – автор множества метких цитат, успевших стать крылатыми. Вот самые яркие из них:
- "Мы строим стабильное будущее, когда инвестируем в бедных, а не настаиваем на их страданиях";
- "Успех – это плохой учитель. Он заставляет умных людей думать, что они непобедимы";
- "Ожидания – это отличная форма истины: если люди в них верят, то они сбываются";
- "Мы всегда переоцениваем изменения, которые произойдут в ближайшие два года, и недооцениваем те, которые могут случиться в течение следующих десяти. Не позволяйте бездействию одержать победу".
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Книги, которые советует прочитать Билл Гейтс
Как и почти все успешные богачи, Билл Гейтс – ярый книголюб. Он даже ведет собственный блог, где рассказывает о прочитанных книгах и впечатлениях о них. Вот несколько из списка его самых любимых:
- "Под белым небом: природа будущего", Элизабет Тейлор. Гейтс называет себя оптимистом, однако не устает настаивать, какой вред мы наносим окружающей среде. Миллиардер уверен, что эта книга способна пробудить экосознание у каждого.
- "Почему мы спим", Мэтью Уокер. Сон – важная составляющая как физического, так и психического здоровья человека. По мнению богача, сон является одним из решающих факторов между успехом и неудачей.
- "Земля обетованная", Барак Обама. Книга экс-президента США произвела большое впечатление на Билла Гейтса. Хотя история, которую она рассказывает, политическая, миллиардер видит в ней невероятную пользу для предпринимателей, в частности, что касается навыка лидерства.