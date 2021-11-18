Разработчикам, предпринимателям и меценатам со всего мира точно есть чему поучиться у Билла Гейтса. Что читает и советует миллиардер – дальше в материале.

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Что Билл Гейтс советует предпринимателям

Молодые предприниматели часто фокусируются на маркетинге и показателях их бизнеса, забывая о взаимодействии с клиентами . Они относятся к негативным отзывам о собственной компании, как к попытке уничтожить их дело. В то же время Билл Гейтс отмечает:

Ваши самые недовольные клиенты – ваш лучший источник для развития!

По мнению миллиардера, на каждый негативный отзыв предприниматель просто вынужден отвечать, а если стремится снизить их количество – неустанно улучшать свой продукт или услуги.

Интересно! Билл Гейтс никогда не гнался за большим состоянием и не жалел денег на благотворительные и экологические инициативы. Вместе с тем миллиардер занимает 4 место в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

Лучшие цитаты миллиардера

Богач, предприниматель и филантроп Билл Гейтс – автор множества метких цитат, успевших стать крылатыми . Вот самые яркие из них:

"Мы строим стабильное будущее, когда инвестируем в бедных, а не настаиваем на их страданиях";

"Успех – это плохой учитель. Он заставляет умных людей думать, что они непобедимы";

"Ожидания – это отличная форма истины: если люди в них верят, то они сбываются";

"Мы всегда переоцениваем изменения, которые произойдут в ближайшие два года, и недооцениваем те, которые могут случиться в течение следующих десяти. Не позволяйте бездействию одержать победу".

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Книги, которые советует прочитать Билл Гейтс

Как и почти все успешные богачи, Билл Гейтс – ярый книголюб. Он даже ведет собственный блог, где рассказывает о прочитанных книгах и впечатлениях о них. Вот несколько из списка его самых любимых: