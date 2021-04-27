О них стоит забыть: 10 самых распространенных паролей в 2021 году
По мере того как технологии вплетаются в жизнь людей, все важнее становится кибербезопасность. CyberNews обнаружили, какие пароли являются наиболее распространенными среди пользователей.
Источник:CyberNews
Одним из ключевых элементов надежного пароля является его уникальность. Если же вы используете тот же пароль, что и миллионы других людей, злоумышленники с легкостью получат доступ к вашим данным.
Обратите внимание Кибербезопасность: так же важно, как замок на двери
Самые популярные пароли в 2021 году
Среди 15 миллиардов паролей, самыми распространенными оказались следующие:
- 123456
- 123456789
- qwerty
- пароль
- 12345
- qwerty123
- 1q2w3e
- 12345678
- 111111
- 1234567890
Интересно, что люди часто выбирают названия любимых спортивных команд, городов или домашних животных для пароля.
Что чаще всего используют в паролях
- Года. Самым популярным был 2010 год. Почти 10 миллионов паролей содержали в себе этот год. Вторым по популярности стал 1987 год, третьим – 1991 год.
- Спортивные команды. Европейцы чаще всего в пароле пишут Ливерпуль, Челси и Арсенал.
- Бранные слова. Почти 153 миллиона паролей содержали нецензурные слова.
- Города. Самыми популярными оказались Абу-Даби (ОАЭ), Рим (Италия) и Лима (Перу).
- Времена года и месяцы. В паролях люди часто вспоминают июль и август, пятницу и субботу. Соответственно любимое время года – лето.
- Еда. Меньше, но все равно много пользователей прописывают название пищи в своем пароли. В частности, мороженое, чай и пирог.
Большинство паролей – ненадежные: имеют 8 или меньше символов, или состоят исключительно из цифр или букв.
Поделиться новостью