По мере того как технологии вплетаются в жизнь людей, все важнее становится кибербезопасность. CyberNews обнаружили, какие пароли являются наиболее распространенными среди пользователей.

Одним из ключевых элементов надежного пароля является его уникальность. Если же вы используете тот же пароль, что и миллионы других людей, злоумышленники с легкостью получат доступ к вашим данным.

Обратите внимание Кибербезопасность: так же важно, как замок на двери

Самые популярные пароли в 2021 году

Среди 15 миллиардов паролей, самыми распространенными оказались следующие:

123456

123456789

qwerty

пароль

12345

qwerty123

1q2w3e

12345678

111111

1234567890

Интересно, что люди часто выбирают названия любимых спортивных команд, городов или домашних животных для пароля.

Что чаще всего используют в паролях

Года . Самым популярным был 2010 год. Почти 10 миллионов паролей содержали в себе этот год. Вторым по популярности стал 1987 год, третьим – 1991 год.

Спортивные команды . Европейцы чаще всего в пароле пишут Ливерпуль, Челси и Арсенал.

Бранные слова . Почти 153 миллиона паролей содержали нецензурные слова.

Города . Самыми популярными оказались Абу-Даби (ОАЭ), Рим (Италия) и Лима (Перу).

Времена года и месяцы. В паролях люди часто вспоминают июль и август, пятницу и субботу. Соответственно любимое время года – лето.

Еда . Меньше, но все равно много пользователей прописывают название пищи в своем пароли. В частности, мороженое, чай и пирог.

Большинство паролей – ненадежные: имеют 8 или меньше символов, или состоят исключительно из цифр или букв.