Истории известных людей вдохновляют. Ведь их путь – это не только об успехе, славе и деньги. Это также о поражениях, испытания и огромный труд. Какие фильмы показывают жизнь известных людей без прикрас – далее в материале.

Стив Джобс / Steve Jobs (2015)

О чем фильм

Фильм сняли по сценарию биографической книги Уолтера Айзексона, которую он написал в 2011 году. Картина состоит из трех частей. В них рассказывается о презентации важнейших продуктов в жизни Стива:

компьютера Apple Macintosh в 1984 году;

NeXT Computer в 1988 году;

iMac в 1998 году.

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В фильме также показали увольнения Джобса с Apple и его непростые отношения с бывшей девушкой Крисан Бреннан и дочерью Лизой.

Правдивый ли фильм

Интересно, что сценариста фильма консультировал соучредитель Apple Стив Возняк. Его в фильме сыграл Сет Роган. Сам Возняк не слишком доволен фильмом, ведь недоразумения с Джобсом называет выдумкой. Но эта картина понравилась ему больше, чем фильм с Эштоном Катчером в 2012 году.

Это хороший фильм. Если бы Стив Джобс снимал кино, это было бы то качество, к которому он бы стремился,

– прокомментировал Стив Возняк.

Фильм номинирован на "Оскар" и получил "Золотой глобус".

Социальная сеть / The Social Network (2010)

О чем фильм

Фильм рассказывает о создании Facebook, крупнейшей социальной сети в мире. Только представьте, что почти половина человечества заходит в фейсбук минимум раз в месяц.

В начале фильма студент Гарварда Марк Цукерберг расходится с девушкой. После этого он крадет из базы данных колледжа фото студенток и создает сайт для оценки их привлекательности. Впоследствии университетский сервер не выдерживает нагрузки, а Марк за это получает полгода испытательного срока от руководства.

После этого случая Кэмерон и Тайлер Уинклвосс приглашают Цукерберга в проект для создания социальной сети Гарвардского университета. Но Марк вместе со своим другом Эдуардо Саверином начинают втайне работать над куда более глобальным проектом.

Реалистичный ли фильм

Фильм также основан на книге, но есть чуть менее правдоподобным, чем фильм о Стиве Джобсе – диалоги здесь вымышленные. Но при создании фильма консультантом был соучредитель соцсети Эдуардо Северин. Сам Цукерберг признал, что некоторые события в фильме не являются реальными.

Фильм получил три "Оскара" и "Золотой глобус".

Ford против Ferrari / Ford v Ferrari (2019)

О чем фильм

Компания Ford в 1963 году переживала не лучшие времена. Руководство компании Ford пытается приобрести итальянскую Ferrari, чтобы улучшить свой бренд. Ведь Ferrari течение нескольких лет подряд выигрывала престижную гонку "24 часа Ле-Мана".

Но соглашение провалилась и американцы взялись за разработку собственного автомобиля. Автоконструктор и механик, которых играют талантливые Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон, берутся за миссию "обогнать феррари".

Фильм получил "Оскар" в категориях "Лучший монтаж", "Лучший звуковой монтаж" и был номинирован на "Лучший фильм" и "Лучший звук".

Тинейджер на миллиард / The Billionaire (2011)

О чем фильм

Главный герой биографического фильма – Аиттипат или как еще его зовут Топ – растет в обеспеченной семье, его отец занимается строительным бизнесом.

В 17 лет Топ бросает школу и начинает разносить каштаны. Он инвестирует свои деньги в продажу каштанов, а его отец в это время становится банкротом. Фильм описывает путь парня, который становится миллиардером (в таиландских батах) и помогает своей семье.

Интересно, что Топа сыграл настоящий миллиардер: состояние семьи Пачары Чиративата оценивается в 9,5 миллиарда долларов.

Темные времена / Darkest Hour (2017)

О чем фильм

Фильм рассказывает об избрании Уинстона Черчилля на пост премьер-министра Великобритании и его первые недели на этом посту. Стране грозит вторжение немецких войск, но Черчилль отказывается вести мирные переговоры с Германией. Оппозиция недовольна этим и планирует лишить его власти.

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В то же время перед Черчиллем чрезвычайные вызовы извне: немецкие войска окружили более 300 тысяч английских солдат в Дюнкерке. А эвакуировать военными кораблями не удастся, ведь Германия контролирует небо над Ла-Маншем. Сможет ли Черчилль справиться с этими проблемами?

Гарри Олдмен за роль Уинстона Черчилля получил "Оскар" и "Золотой глобус".