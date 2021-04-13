Чтобы попасть в такие компании как Google или Microsoft, недостаточно иметь хорошее образование и соответствующий опыт работы. Техногиганты ищут в команду людей, которые умеют мыслить и, чтобы проверить это, задают или ранее задавали такие загадки на логику.

Что спрашивают в Microsoft

Загадка: У вас бесконечный запас воды и два ведра – на 5 литров и 3 литра. Как вы отмерили 4 литра?

Подумайте над загадкой, а ответ найдете под картинкой.

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Загадка от Microsoft / Фото Unsplash

Ответ

Наполните водой пятилитровое ведро и вылейте часть воды в трехлитровую.

У вас сейчас 3 литра в маленьком ведре и 2 литра – в большом.

Вылейте воду из маленького ведра и перелейте туда 2 литра, которые остались в большом ведре.

Опять наполните большое ведро и перелейте из него воду в малое. Там уже есть 2 литра воды, так что долить придется литр, а в большом останется 4 литра.

Загадка. У вас два отрезка веревки. Каждый такой, что если поджечь его с одного конца, он будет гореть ровно 60 минут. Имея только коробку спичек, как отмерить с помощью двух отрезков такой веревки 45 минут (рвать веревки можно)?



Загадка от Microsoft / Фото Unsplash

Ответ

Один из отрезков поджигается с двух концов, одновременно с этим поджигается второй отрезок, но с одного конца.

Когда первый отрезок догорит полностью, пройдет 30 минут, от первого также останется 30-минутный отрезок.

Тогда надо поджечь второй отрезок еще с другого конца и, когда он догорит, пройдет еще 15 минут, а в целом – 45 минут.

Задача в Google

У вас есть 8 шаров одинакового вида и размера. Как найти тяжелый шарик, используя веса и всего два взвешивания?

Загадка от Google / Фото Unsplash

Ответ

Отберите 6 шариков, разделите их на группы по 3 шарика и положите на весы. Это первое взвешивание. Далее есть два варианта развития событий.

Вариант 1. Если обе группы шариков весят одинаково, значит возьмите два шарика, которые еще не взвешивали, и определите, какой из них тяжелее вторым взвешиванием.

Вариант 2. Если какая-то группа трех шариков перевесила чашу, следовательно, среди них есть шарик тяжелее. Из этой группы возьмите 2 шарика и взвесьте их. Если какой-то перевесит – он ​​тяжелее. Если нет, то тяжелый шарик вы отложили перед вторым взвешиванием.

Что спрашивают в Adobe

У вас 50 мотоциклов, с заполненным топливом баком, которого хватает на 100 км езды. Используя эти 50 мотоциклов, как далеко вы сможете заехать (учитывая, что сначала они находятся в условно одной точке пространства)?



Загадка от Adobe / Фото Unsplash

Ответ

Самый простой ответ: завести их всех одновременно и проехать 100 километров. Но есть и другое решение.