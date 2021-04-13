О чем спрашивают у Google и Microsoft: логические загадки на собеседованиях
Чтобы попасть в такие компании как Google или Microsoft, недостаточно иметь хорошее образование и соответствующий опыт работы. Техногиганты ищут в команду людей, которые умеют мыслить и, чтобы проверить это, задают или ранее задавали такие загадки на логику.
Источник:ain.ua
Что спрашивают в Microsoft
Загадка: У вас бесконечный запас воды и два ведра – на 5 литров и 3 литра. Как вы отмерили 4 литра?
Подумайте над загадкой, а ответ найдете под картинкой.
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Загадка от Microsoft / Фото Unsplash
Ответ
- Наполните водой пятилитровое ведро и вылейте часть воды в трехлитровую.
- У вас сейчас 3 литра в маленьком ведре и 2 литра – в большом.
- Вылейте воду из маленького ведра и перелейте туда 2 литра, которые остались в большом ведре.
- Опять наполните большое ведро и перелейте из него воду в малое. Там уже есть 2 литра воды, так что долить придется литр, а в большом останется 4 литра.
Загадка. У вас два отрезка веревки. Каждый такой, что если поджечь его с одного конца, он будет гореть ровно 60 минут. Имея только коробку спичек, как отмерить с помощью двух отрезков такой веревки 45 минут (рвать веревки можно)?
Загадка от Microsoft / Фото Unsplash
Ответ
- Один из отрезков поджигается с двух концов, одновременно с этим поджигается второй отрезок, но с одного конца.
- Когда первый отрезок догорит полностью, пройдет 30 минут, от первого также останется 30-минутный отрезок.
- Тогда надо поджечь второй отрезок еще с другого конца и, когда он догорит, пройдет еще 15 минут, а в целом – 45 минут.
Задача в Google
У вас есть 8 шаров одинакового вида и размера. Как найти тяжелый шарик, используя веса и всего два взвешивания?
Загадка от Google / Фото Unsplash
Ответ
- Отберите 6 шариков, разделите их на группы по 3 шарика и положите на весы. Это первое взвешивание. Далее есть два варианта развития событий.
- Вариант 1. Если обе группы шариков весят одинаково, значит возьмите два шарика, которые еще не взвешивали, и определите, какой из них тяжелее вторым взвешиванием.
- Вариант 2. Если какая-то группа трех шариков перевесила чашу, следовательно, среди них есть шарик тяжелее. Из этой группы возьмите 2 шарика и взвесьте их. Если какой-то перевесит – он тяжелее. Если нет, то тяжелый шарик вы отложили перед вторым взвешиванием.
Что спрашивают в Adobe
У вас 50 мотоциклов, с заполненным топливом баком, которого хватает на 100 км езды. Используя эти 50 мотоциклов, как далеко вы сможете заехать (учитывая, что сначала они находятся в условно одной точке пространства)?
Загадка от Adobe / Фото Unsplash
Ответ
Самый простой ответ: завести их всех одновременно и проехать 100 километров. Но есть и другое решение.
Сначала проезжайте всеми средствами 50 километров. Затем, перелейте топливо с половины мотоциклов в другую половину. У вас таким образом – 25 мотоциклов с полным баком. Проедьте еще 50 километров и повторите процедуру. Так можно проехать 350 километров (без учета того топлива, которое останется от "лишнего" мотоцикла во время разделения 25 мотоциклов).
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