О том, как IT-компании подать заявку на резидентство Дія City и что для этого нужно – читайте дальше.
Обратите внимание Сезон путешествий 2022: как туристическим компаниям привлечь больше клиентов
Что такое Дія CityСпециальный режим работы для украинских IT-компаний, вводящий особые условия, налоговые ставки для резидентов, а также новый формат взаимодействия – GIG-контракты. Подробнее читайте по ссылке .
Кто может стать резидентом
- IT-компании, зарегистрированные в Украине.
- Осуществляют один или несколько видов деятельности, определенных законом. В частности, программирование, тестирование и выпуск софта, создание компьютерных игр.
- Размер средней зарплаты работников компании составляет не менее 1 200 евро по курсу НБУ гривны к евро.
- Среднее количество работников и GIG-специалистов компании – не менее 9.
- Не менее 90% общего дохода компании является квалифицированным (поступает от видов деятельности, предусмотренных законом о Дія City).
Основные виды деятельности компаний-резидентов
- Компьютерное программирование, консультирование по вопросам информатизации, управление компьютерным оборудованием.
- Выпуск компьютерных игр.
- Предоставление программных продуктов, включая видеоигры, в онлайне.
- Образовательная деятельность в области IT.
- Обработка данных и связанная с этим деятельность (не считая предоставление инфраструктуры для хостинга).
- Исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук, связанных с IT.
- Проведение маркетинговых кампаний и предоставление рекламных услуг с использованием инструментов, разработанных с участием резидентов Дія City.
- Организация киберспортивных соревнований, создание киберспортивных команд, центров и клубов, предназначенных для таких соревнований.
- Поставка услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.
- Обеспечение кибербезопасности информационно-коммуникационных систем, выявление и защита от кибератак, ликвидация их последствий.
- Робототехника.
Читайте также Рекомендации друзей или LinkedIn: как IT-специалисты ищут работу
Как подать заявку на резидентство
В Минцифре объясняют, что вступление компании в режим Дія City будет простым и декларативным:
- компания, зарегистрированная как юрлицо, будет подавать соответствующую заявку в Минцифры;
- ее можно будет отослать через специальный портал, который министерство пока разрабатывает;
- при вводе базовых ведомостей, вся остальная информация о компании будет автоматически подтягиваться из госреестров;
- заявители будут проверять правильность информации, подписывать заявление квалифицированной электронной подписью и отправлять ее.
В Дія City будет действовать принцип молчаливого согласия – если в течение 10 дней нет письменного решения, оно считается положительным. То есть, если нет причин отклонить заявку, компания автоматически становится резидентом спецрежима.
Интересно Как собрать полмиллиона долларов благодаря краудфандингу: кейс украинского Carsifi
Причинами отказа могут быть ошибки, отсутствие доверенности, подтверждающей полномочия представителя компании, отсутствие информации о компании в ЕГР. Кроме того, Минцифры будут проверять компании-заявителей на отрицательные критерии, в частности:
- регистрация не на территории Украины;
- компания является неприбыльной;
- не раскрыла своих конечных бенефициаров;
- имеет акции, прямо или косвенно принадлежащие России или ее гражданину и тому подобное.
К слову, через 3 – 6 месяцев после начала резидентства, компания должна предоставить отчет о соответствии критериям и аудиторское заключение. Стартапы будут предоставлять отчетность только через год после начала резидентства.