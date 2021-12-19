О том, как IT-компании подать заявку на резидентство Дія City и что для этого нужно – читайте дальше.

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Что такое Дія City Специальный режим работы для украинских IT-компаний, вводящий особые условия, налоговые ставки для резидентов, а также новый формат взаимодействия – GIG-контракты. Подробнее читайте по ссылке .

Кто может стать резидентом

IT-компании, зарегистрированные в Украине.

Осуществляют один или несколько видов деятельности, определенных законом. В частности, программирование, тестирование и выпуск софта, создание компьютерных игр.

Размер средней зарплаты работников компании составляет не менее 1 200 евро по курсу НБУ гривны к евро.

Среднее количество работников и GIG-специалистов компании – не менее 9 .

Не менее 90% общего дохода компании является квалифицированным (поступает от видов деятельности, предусмотренных законом о Дія City).

Основные виды деятельности компаний-резидентов

Компьютерное программирование, консультирование по вопросам информатизации, управление компьютерным оборудованием.

Выпуск компьютерных игр.

Предоставление программных продуктов, включая видеоигры, в онлайне.

Образовательная деятельность в области IT.

Обработка данных и связанная с этим деятельность (не считая предоставление инфраструктуры для хостинга).

Исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук, связанных с IT.

Проведение маркетинговых кампаний и предоставление рекламных услуг с использованием инструментов, разработанных с участием резидентов Дія City.

Организация киберспортивных соревнований, создание киберспортивных команд, центров и клубов, предназначенных для таких соревнований.

Поставка услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.

Обеспечение кибербезопасности информационно-коммуникационных систем, выявление и защита от кибератак, ликвидация их последствий.

Робототехника.

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Как подать заявку на резидентство

В Минцифре объясняют, что вступление компании в режим Дія City будет простым и декларативным :

компания, зарегистрированная как юрлицо, будет подавать соответствующую заявку в Минцифры;

ее можно будет отослать через специальный портал, который министерство пока разрабатывает;

при вводе базовых ведомостей, вся остальная информация о компании будет автоматически подтягиваться из госреестров;

заявители будут проверять правильность информации, подписывать заявление квалифицированной электронной подписью и отправлять ее.

В Дія City будет действовать принцип молчаливого согласия – если в течение 10 дней нет письменного решения, оно считается положительным. То есть, если нет причин отклонить заявку, компания автоматически становится резидентом спецрежима.

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Причинами отказа могут быть ошибки, отсутствие доверенности, подтверждающей полномочия представителя компании, отсутствие информации о компании в ЕГР. Кроме того, Минцифры будут проверять компании-заявителей на отрицательные критерии , в частности:

регистрация не на территории Украины;

компания является неприбыльной;

не раскрыла своих конечных бенефициаров;

имеет акции, прямо или косвенно принадлежащие России или ее гражданину и тому подобное.