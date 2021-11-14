Новый рекорд: сколько денег заработали китайские интернет-магазины на Всемирный день шопинга

Китайская Alibaba отчиталась о финансовых успехах группы своих компаний на Всемирный день шопинга 2021 года. Так, торговые интернет-площадки, в том числе популярная в Украине AliExpress, осуществили 11 ноября продажи на 84,5 миллиарда долларов.

Сумма превзошла показатель прошлого года, когда клиенты Alibaba потратили 77,8 миллиарда долларов. Кроме этого, показатель значительно выше по сравнению с основными американскими днями распродаж – "черной пятницей" и "киберпонедельником" – в 2020 году они принесли крупнейшему китайскому ритейлеру продажи на сумму всего 34,4 миллиарда долларов.

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Удачные торги Alibaba

Такой показатель должен успокоить инвесторов, которые столкнулись с падением акций компании на 30% после рекордного антимонопольного штрафа в размере 2,8 миллиарда долларов. Так, акции Alibaba в Нью-Йорке после торгов 11 ноября выросли на 2,4%.

В преддверии Всемирного дня шопинга власти Китая призвали местных онлайн-ритейлеров сократить количество спам-сообщений и воздержаться от несправедливого завышения цен. Поэтому в Alibaba в этом году решили сфокусироваться не на росте продаж, а на стабильности развития и благотворительности.

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Нарушив традицию, Alibaba не публиковала отчетности об общих объемах торгов до конца распродаж. Кроме того, компания пообещала жертвовать 1 юань (около 15 центов) с каждой покупки отдельных товаров на Всемирный день шопинга в благотворительные фонды.