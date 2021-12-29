Новый орган в действии: БЭБ разоблачило предприятие, не уплатившее 66 миллионов гривен налогов
Источник:Офис генерального прокурора
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили и сообщили о подозрении директору частного предприятия. Его обвиняют в неуплате налогов и служебном подлоге.
Отмечается, что из-за незаконных действий руководителя госбюджет не получил от частного предприятия более 66 миллионов гривен налогов. Детективы БЭБ сейчас проводят досудебное расследование.
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Незаконные действия директора частного предприятия
Отмечается, что директор предприятия-поставщика сети супермаркетов по предварительному сговору с другими лицами документально оформил приобретение сельскохозяйственной продукции у фиктивного предприятия. Сумма сделки формально составила более 500 миллионов гривен, хотя на самом деле поставка продукции не состоялась.
В то же время уточняется, что фактически приобретенная за наличные деньги у неустановленных лиц продукция была реализована одной из сетей супермаркетов, при этом в налоговую отчетность были внесены ложные сведения.
В результате в бюджет не уплачено более 66 миллионов гривен налогов. Часть полученных средств на сумму более 26 миллионов гривен была перечислена на счета фиктивного предприятия с целью их конвертации в наличные,
– сообщают в Офисе генпрокурора.
К слову, директору предприятия выдвинуто подозрение в уклонении от уплаты налогов, служебном подлоге и пособии по легализации имущества, полученного преступным путем.
Напомним, что Бюро экономической безопасности официально начало работу с 24 ноября 2021 года. Недавно созданная структура ныне является единственным органом государственной власти, отвечающим за борьбу против экономических преступлений.