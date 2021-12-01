Преимущество Volkswagen над Tesla обеспечили более низкие цены , местное производство и популярность бренда. Вернуть лидерство компании удалось впервые с 2015 года.

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Останется ли Volkswagen лидером

Самым популярным электромобилем Volkswagen признан хэтчбек ID.3 , стоимость которого стартует от 40 тысяч долларов. Вторая по популярности – модель ID.4, представленная в сентябре 2020 года.

Впрочем, аналитики прогнозируют, что лидером на европейском рынке Volkswagen будет оставаться недолго . Поскольку Илон Маск планирует запустить производство Tesla на Берлинской Gigafactory уже к концу года, это приведет к большему спросу среди европейских потребителей.

Вместе с тем в глобальном масштабе Volkswagen существенно проигрывает Tesla в объемах продаж. Так, за первые 3 квартала 2021 года Volkswagen продала всего 293 тысячи авто по всему миру, когда Tesla выпустила на мировые рынки 627 тысяч авто.

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