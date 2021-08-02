Если не учитывать Tesla, то Lucid Motors является самым дорогим на сегодня производителем электромобилей по уровню капитализации. Модель Lucid Air называют потенциальным конкурентом Tesla S, в частности из-за запаса мощности на 800 километров при почти одинаковой стоимости.

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Что известно о Lucid Motors

Lucid Motors является американской компанией, которая имеет свои прототипы электрокаров, однако до сих пор не выпускала авто серийно. Первая партия из 20 000 автомобилей попадет на рынок не ранее 2022 года.

Некоторые эксперты считают оценку компании на бирже слишком завышенной, поскольку та до сих пор не получала никакой выручки. Ставка в 40 миллиардов капитализации ориентирована на будущие успехи, однако не имеет никакого фактического основания, что создает большие риски как для компании, так и для инвесторов.

Перспективы компании

Генеральный директор Lucid Motors Питер Роулинсон заявляет, что стремится "переманить" клиентов от таких автогигантов, как Mercedes, Audi, BMW и Porshe. Прогнозируемо, что электрокары Lucid Air будут стоить около 161 тысячи долларов.

В следующем году мы хотим снизить затраты на производство, и благодаря этому выпустить серию Pure Air, которая будет стоить клиентам всего около 70 тысяч долларов,

– поделился планами Роулинсон.

К слову, при выходе на биржу Lucid Motors привлекла 4,5 миллиарда долларов. Питер Роулинсон отметил, что сейчас они работают над расширением завода в Аризоне, и добавят около 2,7 миллиона квадратных метров для разработки и выпуска внедорожника Project Gravity.