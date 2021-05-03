Бум электронной коммерции вызванный пандемией коронавируса значительно повысил спрос на складские помещения. По данным JLL, консалтинговой компании по вопросам недвижимости, в 2020 году компании в Европе арендовали на 16% больше новых логистических площадей, чем годом ранее. В Америке и Азии рост спроса на складские помещения составил 21% и 32% соответственно

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Компаниям надо все больше складов

Некоторые компании, например, супермаркеты или производители медицинских товаров, требуют все больше дополнительных складских помещений. По данным JLL, каждый четвертый новый договор аренды (около 25%), подписанный в прошлом году в западных странах, был связан с онлайн-покупками, по сравнению с 12% такого рода договоров в 2019 году. В Китае этот показатель вообще составляет один к трем, то есть почти 33%.

Логистический центр Amazon / Фото paccra.com

Компания CBRE, специализирующаяся на недвижимости, подсчитала, что для увеличения запасов розничных торговцев в Америке на 5% нужно до 46 млн квадратных метров дополнительных складских площадей. И эти потребности быстро растут по мере того, как розничные компании переходят на цифровые технологии. Онлайн-ритейлингу обычно требуется в три раза больше площадей, чем при прямых офлайн-продажах, поскольку интернет-покупатели ожидают более широкого разнообразия товаров. Поэтому уровень вакантных площадей для складов резко упал с 10% по всей Америке и Европе десять лет назад до 5% в настоящее время. В некоторых городах, таких как Торонто и Токио, объем вакантных площадей складских помещений составляет уже менее 2%.

Активы компаний, занимающихся складскими помещения, стремительно растут

В результате стоимость существующих активов компаний, занятых в этом бизнесе, активно растет. Валовые активы компании Prologis, ведущего девелопера складских помещений, достигли отметки в 10 миллиардов долларов еще полгода назад. Такие показатели, в свою очередь, позволяют компании привлекать все больше инвестиций. По подсчетам JLL, покупки логистических активов выросли с десятой части глобальных инвестиций в недвижимость в 2015 году до пятой части в прошлом году. В 2020 году компания Amazon увеличила площадь своей сети логистики на беспрецедентные 50%.

Недостаток площадей - главное препятствие для девелоперов

Однако уже сейчас этот строительный ажиотаж постоянно сталкивается с препятствиями. Первое из них - нехватка площадей, особенно в густонаселенных городах. В период с 1990 по 2008 год половина промышленных площадей Сан-Франциско была перепрофилирована под жилые и офисные помещения. В период с 2006 по 2015 год Лондон потерял 11% своих промышленных площадей. Эта проблема настолько обострилась в некоторых районах Германии, что отдельные грузовые перевозки вообще работают с использованием складов, расположенных в приграничных с ФРГ регионах Польши и Франции. Высокие расходы, определенные ограничительные правила в регионах и текущие арендаторы затрудняют переоборудование существующих объектов недвижимости, находящихся в трудном положении, как, например, торговые центры, в распределительные центры складского формата. По прогнозам компании Prologis, в течение следующего десятилетия перепрофилирование торговых площадей составит всего 0,75% от общего объема логистических площадей.

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Растет и уровень неприязни общественности к новым объектам

Большие склады обычно шумные и работают круглосуточно. Владельцы загородных домов в Америке и Европе беспокоятся о загрязнении окружающей среды в результате активных грузоперевозок. Даже там, где застройщики обещают тысячи рабочих мест, политики постоянно апеллируют к тому, что эти вакансии будут для работников низкой квалификации или вскоре будут заменены роботами. В Великобритании пять депутатов-консерваторов призвали правительство страны остановить строительство огромного склада на юго-востоке Англии.

Работы Amazon на логистическом центре около Барселоны / Фото www.catalannews.com

Владельцы складов становятся более изобретательными

Крупная британская компания SEGRO сейчас проводит перепрофилирование незанятого пространства около железнодорожного вокзала в Париже. Amazon переоборудовал бывшие поля для гольфа в Америке в распределительные центры. Онлайн-гигант также переоборудовал пустую автостоянку в центре Лондона на центр доставки.

Стоимость аренды складских помещений будет расти