Новые возможности для бизнеса: Киевстар развил экспертизу в сервисах и продуктах Microsoft
Компания Киевстар углубила экспертизу в услугах и продуктах своего стратегического партнера Microsoft. Вместе компании развивают технологические проекты и способствуют цифровой трансформации бизнеса в Украине.
Источник:24 канал
Microsoft – один из самых дорогих производителей программного обеспечения и компьютерной техники в мире. Рыночная капитализация компании составляет почти 2 триллиона долларов. Среди ведущих ее продуктов:
- операционная система Windows,
- пакет программ Office ,
- планшеты Surface,
- игровые консоли Xbox,
- служба облачных вычислений Azure.
Первые четыре продукта хорошо известны частным пользователям в Украине и ежедневно используются ими. Зато служба Azure более известная среди предпринимателей и бизнесменов.
Подробнее о Azure Облака сегодня и завтра: что нужно знать бизнесу, чтобы расти и развиваться
В Украине Киевстар является стратегическим партнером Microsoft, которые в 2019 году определили возможности объединения мощностей и экспертизы обеих компаний. Они позволят работать совместно над созданием и развитием будущих технологических проектов и способствовать таким образом цифровой трансформации бизнеса в Украине.
Недавно Киевстар получил новые компетенции в рамках партнерской программы, в очередной раз подтвердив высокую квалификацию своих специалистов по развитию и внедрению наземных, конвергентных и облачных решений на основе технологий Microsoft.
Новые возможности для украинского бизнеса
Киевстар расширил статус сертифицированного партнера Microsoft золотыми компетенциями (Gold Collaboration and Content и Gold Datacenter), а также серебряной (Silver Project and Portfolio Management) по следующим направлениям:
- Предоставление решений SharePoint, которые помогают обмениваться данными, взаимодействовать и повышать производительность команд.
- Преобразование центров обработки данных на более гибкие, способные к масштабированию и экономические решения.
- Поставка решений по управлению корпоративными проэктам.
В компании "Киевстар" 11 серебряных и золотых компетенций / Инфографика Киевстар
Чтобы регулярно подтверждать статус Microsoft Certified Partner, специалисты Киевстар по развитию и внедрению облачных, наземных и конвергентных сервисов сдают экзамены и проходят сертификацию. И каждый раз доказывают, что имеют глубокие технические знания и необходимый практический опыт понимания бизнес-задач каждого клиента и разработки облачных и конвергентных продуктов на основе технологий Microsoft.
Мы и дальше наращиваем экспертность команды, работающей с облачными технологиями Microsoft и внедряет проекты для клиентов. Получение и защита каждой компетенции – важное достижение для Киевстар. Наша компания меняется изнутри и трансформируется из мобильного оператора в поставщика комплексных технологических конвергентных решений для бизнеса,
– отмечает директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар Илья Польшаков.
К теме: Защити свои данные: что такое дата-центр и зачем он бизнесу
Преимущества статуса Microsoft Certified Partner
Мобильный оператор со статусом сертифицированного партнера имеет гибкий и быстрый доступ к:
- инновационным материалам Microsoft;
- информации о разработках, решениях и продуктах, программах обучения;
- технической и консалтинговой поддержки.
Поделиться новостью