Компания Киевстар углубила экспертизу в услугах и продуктах своего стратегического партнера Microsoft. Вместе компании развивают технологические проекты и способствуют цифровой трансформации бизнеса в Украине.

Microsoft – один из самых дорогих производителей программного обеспечения и компьютерной техники в мире. Рыночная капитализация компании составляет почти 2 триллиона долларов. Среди ведущих ее продуктов:

операционная система Windows ,

пакет программ Office ,

планшеты Surface ,

игровые консоли Xbox ,

служба облачных вычислений Azure .

Первые четыре продукта хорошо известны частным пользователям в Украине и ежедневно используются ими. Зато служба Azure более известная среди предпринимателей и бизнесменов.

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Сегодня в облаках приятно не только летать, но и работать. Киевстар Бизнес рекомендует: поручите бизнес-процессы облачным технологиям и освободите время на мечты. Присоединяйтесь к онлайн-встречам, работайте в командах и над совместными задачами в StarTeams и Office 365 , используйте инструменты глобальной платформы Azure для аналитики и разработки программных продуктов. Летайте в облаках с пользой для бизнеса!

В Украине Киевстар является стратегическим партнером Microsoft , которые в 2019 году определили возможности объединения мощностей и экспертизы обеих компаний. Они позволят работать совместно над созданием и развитием будущих технологических проектов и способствовать таким образом цифровой трансформации бизнеса в Украине .

Недавно Киевстар получил новые компетенции в рамках партнерской программы, в очередной раз подтвердив высокую квалификацию своих специалистов по развитию и внедрению наземных, конвергентных и облачных решений на основе технологий Microsoft.

Новые возможности для украинского бизнеса

Киевстар расширил статус сертифицированного партнера Microsoft золотыми компетенциями (Gold Collaboration and Content и Gold Datacenter), а также серебряной (Silver Project and Portfolio Management) по следующим направлениям:

Предоставление решений SharePoint , которые помогают обмениваться данными, взаимодействовать и повышать производительность команд.

Преобразование центров обработки данных на более гибкие, способные к масштабированию и экономические решения.

Поставка решений по управлению корпоративными проэктам .

В компании "Киевстар" 11 серебряных и золотых компетенций / Инфографика Киевстар

Чтобы регулярно подтверждать статус Microsoft Certified Partner, специалисты Киевстар по развитию и внедрению облачных, наземных и конвергентных сервисов сдают экзамены и проходят сертификацию. И каждый раз доказывают, что имеют глубокие технические знания и необходимый практический опыт понимания бизнес-задач каждого клиента и разработки облачных и конвергентных продуктов на основе технологий Microsoft.

Мы и дальше наращиваем экспертность команды, работающей с облачными технологиями Microsoft и внедряет проекты для клиентов. Получение и защита каждой компетенции – важное достижение для Киевстар. Наша компания меняется изнутри и трансформируется из мобильного оператора в поставщика комплексных технологических конвергентных решений для бизнеса,

– отмечает директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар Илья Польшаков.

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Преимущества статуса Microsoft Certified Partner

Мобильный оператор со статусом сертифицированного партнера имеет гибкий и быстрый доступ к:

инновационным материалам Microsoft;

информации о разработках, решениях и продуктах, программах обучения;

программах обучения; технической и консалтинговой поддержки.