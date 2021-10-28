Всегда хорошо иметь конкуренцию, – глава Volkswagen отметил успехи Tesla

Генеральный директор немецкого производителя автомобилей Volkswagen Герберт Дисс высоко оценил компанию Tesla, основателем которой является Илон Маск. Почему он отметил успехи мощного конкурента – читайте дальше.

В середине октября Илон Маск, капитал которого Forbes оценивает в 281,7 миллиарда долларов, присоединился к видеоконференции Volkswagen за приглашением Герберта Дисса.

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Гендиректор Volkswagen сделал заявление о Tesla

Volkswagen работает над электрификацией и цифровизацией своих автомобилей. К 2025 году немецкая компания планирует инвестировать в проект 16 миллиардов евро или более 18,7 миллиарда долларов. По словам Герберта Дисса, сильнейшим конкурентом Volkswagen в этом секторе является компания Tesla.

Мы должны согласиться, что Tesla устанавливает новые стандарты для электромобилей. Не только с точки зрения технологий, но и по производительности, скорости. Я думаю, что всегда хорошо иметь конкуренцию,

– отметил гендиректор Volkswagen.

Глава Volkswagen похвалил Tesla / Фото Unsplash Добавим, что Tesla строит собственный завод недалеко от Берлина, Германия. Это будет первая фабрика в Европе по производству электрокаров. Дисс заметил, что для Volkswagen – это вызов, но "мы постараемся следовать за ним как можно скорее".