Всегда хорошо иметь конкуренцию, – глава Volkswagen отметил успехи Tesla
Источник:CNBC
Генеральный директор немецкого производителя автомобилей Volkswagen Герберт Дисс высоко оценил компанию Tesla, основателем которой является Илон Маск. Почему он отметил успехи мощного конкурента – читайте дальше.
В середине октября Илон Маск, капитал которого Forbes оценивает в 281,7 миллиарда долларов, присоединился к видеоконференции Volkswagen за приглашением Герберта Дисса.
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Гендиректор Volkswagen сделал заявление о Tesla
Volkswagen работает над электрификацией и цифровизацией своих автомобилей. К 2025 году немецкая компания планирует инвестировать в проект 16 миллиардов евро или более 18,7 миллиарда долларов. По словам Герберта Дисса, сильнейшим конкурентом Volkswagen в этом секторе является компания Tesla.
Мы должны согласиться, что Tesla устанавливает новые стандарты для электромобилей. Не только с точки зрения технологий, но и по производительности, скорости. Я думаю, что всегда хорошо иметь конкуренцию,
– отметил гендиректор Volkswagen.
Глава Volkswagen похвалил Tesla / Фото Unsplash
Добавим, что Tesla строит собственный завод недалеко от Берлина, Германия. Это будет первая фабрика в Европе по производству электрокаров. Дисс заметил, что для Volkswagen – это вызов, но "мы постараемся следовать за ним как можно скорее".
Согласно Yahoo! Finance, акции Tesla стоят чуть больше тысячи долларов за каждую, рыночная капитализация компании составляет 1,07 триллиона долларов. Цена активов немецкого производителя автомобилей колеблется на уровне 324 долларов (277,6 евро). Рыночная капитализация Volkswagen достигла отметки в 141,2 миллиарда долларов (120,7 миллиарда евро).