Новые рынки и бизнес без границ: успешный опыт Amazon, Virgin Group и Киевстар

Ведущие компании мира не ограничивают свою деятельность каким-то одним проверенным направлением деятельности. В стремительной глобализации экономики диверсификация бизнеса уже стала трендом, поскольку дает возможность компаниям, с одной стороны, создавать новые интересные предложения, а с другой – захватывать и удерживать большую аудиторию.
Развитие через многовекторность
Нынешний мировой гигант Amazon начинал свое восхождение на деловой олимп как интернет-магазин. Проект был успешным и приносил прибыль, но его основатель Джефф Безос, быстро понял: продавать только книги – недальновидно. Поэтому постепенно ассортимент магазина расширялся, бизнес прирастал новыми направлениями.
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Amazon начинался с гаражного бизнеса / Фото Profimedia
И сегодня Amazon – крупнейший ритейлер в мире. В 2020 году доход компании составил более 386 миллиардов долларов, а ее основатель стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg. Amazon продает и издает книги, снимает фильмы, предлагает услуги спутникового интернета. А наверное самым успешным его проектом стал облачный бизнес Amazon Web Services.
Не менее диверсифицированной является компания еще одного миллиардера – Ричарда Брэнсона. В 1970 году она была просто магазином пластинок, а сегодня Virgin Group – это авиаперевозки, банковские и медицинские услуги, гостиничный бизнес, услуги мобильной связи, производство алкогольных напитков и даже освоение космоса.
Пользу диверсификации понимают не только мегакорпорации. Так, компания Studentagency, которая сначала занималась автобусными перевозками в Чехии, теперь еще и предоставляет услуги по бронированию отелей и авиабилетов и организует экскурсии. И не только в Чехии, но и в соседних Австрии, Словакии и Германии.
Таким образом, диверсификация бизнеса – это не просто залог успеха. Это – требование времени. К примеру, руководство львовского холдинга !Fest еще в 2009 году, во время эпидемии свиного гриппа, поняло, что нужно осваивать новые рыночные ниши кроме ресторанной.
Осознали потребность в диверсификации и представители телекоммуникационной сферы. Традиционных услуг мобильной связи (звонков, интернета и SMS) потребителю уже недостаточно.По данным Deloitte , в 2021 году основными игроками на рынке телекоммуникаций будут именно те компании, которые одновременно с предоставлением традиционных сервисов будут и поставщиками нетелеком-услуг.
Мировые телекоммуникационные лидеры поняли: надо выходить за пределы голосовой связи. Толчок к многообразию услуг дали облачные технологии, интернет вещей (IoT) и 4G.
Временные ограничения в рабочих процессах 2020 года "проявили" эту потребность в бизнес-компаний. Облачные решения стали крайне важным компонентом непрерывности бизнеса: облачная телефония вытесняет стационарные АТС, большинство коммуникаций в компаниях по всему миру ведется онлайн, все больше бизнесов выбирают гибридные форматы работы для сотрудников, поэтому инструменты для их полноценной работы тоже переносятся в облако – рынок требует их все больше.
Нетелекоммуникационные услуги стали приносить компаниям ощутимые прибыли. Вот красноречивые факты: за 2019 год ведущие операторы мобильной связи получили от предоставления нетелеком-услуг:
- AT & T (США) – 40% основного дохода;
- SK (Корея) –30% дохода;
- Turkcell (Турция) более четверти дохода.
В Украине доля доходов операторов от нетелеком-услуг еще не такая весомая, как на международном рынке, потенциал новых предложений для клиентов активно наращивается.
К примеру, Киевстар уверенно трансформируется в оператора комплексных диджитал-решений, постоянно расширяя линейку сервисов для бизнеса. Немалую роль в этом в частности играет стратегическое партнерство с Microsoft. Сегодня компания четко понимает и стремится удовлетворить растущий спрос клиентов на:
- решения Big Data ;
- облачные сервисы;
- индустриальный IoT и дистанционное управление SIM-картами в "умных" (IoT) устройствах в режиме реального времени с помощью платформы Центр управления IoT на базе решения от Cisco;
- быстрый электронный документооборот Star.Docs .
- инструменты для совместной работы команд онлайн.
- гибкую работу компаний в офисе или за его пределами.
Заметим: все эти сервисы не являются услугами мобильной связи как таковой. Они демонстрируют потенциал Киевстар как мощного провайдера технологических решений для бизнеса. Далее – подробнее.
Что требует рынок от телекома
Телемедицина, образование, реклама, анализ больших данных, машинное обучение, широкий спектр облачных решений, безопасность, технологии для Smart City, онлайн-дистрибуция контента, IoT, искусственный интеллект – вот далеко не полный перечень ниш, в которых телекоммуникационные компании предоставляют услуги уже сегодня, чувствуя запрос рынка.
Big Data и бизнес-аналитика
Операторы используют возможности, которые предоставил им технический прогресс и телеком-технологии.
По прогнозам Deloitte, одним из самых перспективных направлений развития телекоммуникационных компаний под актуальные запросы бизнес является монетизация услуг бизнес-аналитики на основе изучения потребностей существующих абонентов, то есть сервисы на основе Big Data. Уже несколько лет в Киевстар анализируют большие объемы данных, чтобы не только улучшать собственные сервисы, но и предоставлять своим клиентам возможность развивать услуги, создавать новые продукты и предложения.
Инструменты Big Data способны расширить бизнес / Фото Unsplash
В частности, с применением возможностей Big Data появилась возможность определять точный портрет клиента и наиболее удачные места для открытия новых торговых точек, делать персонализированные предложения рассылками по принципу таргетинга или триггерных событий. Например, отправлять сообщения потенциальным покупателям, когда они приблизились к магазину и предлагать воспользоваться актуальными акциями. Отдельная ряд запросов связана с аналитикой данных – компании стремятся принимать управленческие решения, опираясь на аналитику, а не предположения.Проводите акции и хотите привлечь клиентов? Расскажите о ней SMS-рассылкой именно тем, кому она будет наиболее интересной – с помощью Big Data от Киевстар Бизнес и платформы для самостоятельных SMS-рассылок Business Data Solution.
Удаленная работа
Согласно опросу Slack, в 2020 году более 70% респондентов предпочли работать в гибридном формате – сочетая дистанционную работу с офисной. И для самих компаний дистанционное сотрудничество, если его правильно организовать, означает существенную экономию. Кроме обеспечения бизнес-клиентов качественным скоростным интернетом и связью, Киевстар предлагает необходимые сервисы для организации удаленной работы сотрудников, их совместной работы над проектами и перевод многих бизнес-процессов в онлайн.
Читайте также Дом, работа, отдых: жизнь без ограниченийГибкость в работе – преимущество современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда, когда удобно и так, как удобно именно вам благодаря сервисам для гибкой работы команд Офис там, где вы от Киевстар Бизнес.
Электронный документооборот
Облачные сервисы от телекоммуникационных операторов освобождают компании от бумажной волокиты. Электронный документооборот, который предоставляет Киевстар – это экономно, полезно для окружающей среды и удобно для бизнеса. Руководителю не нужно быть физически доступным, чтобы подписать документ, а бизнесу нет необходимости тратить средства на логистику, бумагу и другие расходные материалы. К тому же, есть удобное мобильное приложение, соответственно доступ ко всему функционалу – с любого гаджета.Мгновенно согласовывайте, редактируйте и подписывайте документы онлайн в системе электронного документооборота Star.Docs от Киевстар Бизнес – экономьте время, ресурсы и средства, идущие на бумагу, расходные материалы и логистику.
Защита данных
Почти ежедневно СМИ сообщают о новых мощных кибератаках и выплату хакерам миллионных выкупов. Количество кибератак растет в геометрической прогрессии, поэтому защита сегодня нужна каждому бизнесу. Этот вопрос – под особым вниманием в Киевстар. Можно пользоваться специальными защитными сервисами, а можна вообще разместить бизнес-данные в современном дата-центре.Доверьте защиту своего бизнеса профессионалам. Сервис AntiDDoS от Киевстар Бизнес постоянно мониторит трафик, распознает аномалии и эффективно противодействует DDoS-атакам различных уровней.
"Умные" решения для городов
Сервисы на основе IoT-технологий делают города "умнее": отслеживают потребление энергоресурсов населением и предприятиями, контролируют давление в сети, уровень напряжения, температуру и другие показатели, фиксируют аварии на участках и прогнозируют потребления ресурсов. Развитие этих технологий и сотрудничество со многими муниципальными и государственными учреждениями ради улучшения жизни местных жителей – еще один из новых приоритетов Киевстар.Специалисты Киевстар помогут подобрать оптимальное решение для реализации Smart City-проектов. В круглосуточном режиме отслеживайте и контролируйте движение транспорта, загруженность парковок, безопасность территории, затраты ресурсов, уровень загрязнения окружающей среды и тому подобное.
4G как катализатор развития
Появлению всех этих услуг в значительной степени способствовала сеть 4G, развитием которой сейчас занимаются все мобильные операторы. Только Киевстар в I квартале 2021 инвестировал во внедрение новых технологий более 1 миллиарда гривен, чтобы существенно увеличить зону 4G-покрытия. И теперь 87,8% жителей Украины могут пользоваться преимуществами 4G в сети оператора. А к 2022 году эта доля возрастет до 90%.
Полезно Как не тратить лишнего на старте нового бизнеса
Опыт мировых и украинских компаний ежедневно доказывает: диверсификация является непременным условием устойчивого успеха. Но чтобы расширяться не вслепую, а сознательно и планомерно, следует заручиться поддержкой современных технологий, ведь инновационные сервисы сделают этот процесс не только проще, но и эффективнее.