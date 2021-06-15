Развитие через многовекторность

Нынешний мировой гигант Amazon начинал свое восхождение на деловой олимп как интернет-магазин. Проект был успешным и приносил прибыль, но его основатель Джефф Безос, быстро понял: продавать только книги – недальновидно. Поэтому постепенно ассортимент магазина расширялся, бизнес прирастал новыми направлениями.

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Amazon начинался с гаражного бизнеса / Фото Profimedia

И сегодня Amazon – крупнейший ритейлер в мире. В 2020 году доход компании составил более 386 миллиардов долларов, а ее основатель стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg . Amazon продает и издает книги, снимает фильмы, предлагает услуги спутникового интернета. А наверное самым успешным его проектом стал облачный бизнес Amazon Web Services.

Не менее диверсифицированной является компания еще одного миллиардера – Ричарда Брэнсона . В 1970 году она была просто магазином пластинок, а сегодня Virgin Group – это авиаперевозки, банковские и медицинские услуги, гостиничный бизнес, услуги мобильной связи, производство алкогольных напитков и даже освоение космоса.

Пользу диверсификации понимают не только мегакорпорации. Так, компания Studentagency , которая сначала занималась автобусными перевозками в Чехии, теперь еще и предоставляет услуги по бронированию отелей и авиабилетов и организует экскурсии. И не только в Чехии, но и в соседних Австрии, Словакии и Германии.

Таким образом, диверсификация бизнеса – это не просто залог успеха. Это – требование времени. К примеру, руководство львовского холдинга !Fest еще в 2009 году, во время эпидемии свиного гриппа, поняло, что нужно осваивать новые рыночные ниши кроме ресторанной.

Осознали потребность в диверсификации и представители телекоммуникационной сферы. Традиционных услуг мобильной связи (звонков, интернета и SMS) потребителю уже недостаточно.

По данным Deloitte , в 2021 году основными игроками на рынке телекоммуникаций будут именно те компании, которые одновременно с предоставлением традиционных сервисов будут и поставщиками нетелеком-услуг.

Мировые телекоммуникационные лидеры поняли: надо выходить за пределы голосовой связи. Толчок к многообразию услуг дали облачные технологии, интернет вещей (IoT) и 4G.

Временные ограничения в рабочих процессах 2020 года "проявили" эту потребность в бизнес-компаний. Облачные решения стали крайне важным компонентом непрерывности бизнеса: облачная телефония вытесняет стационарные АТС, большинство коммуникаций в компаниях по всему миру ведется онлайн, все больше бизнесов выбирают гибридные форматы работы для сотрудников, поэтому инструменты для их полноценной работы тоже переносятся в облако – рынок требует их все больше.

Нетелекоммуникационные услуги стали приносить компаниям ощутимые прибыли. Вот красноречивые факты: за 2019 год ведущие операторы мобильной связи получили от предоставления нетелеком-услуг:

В Украине доля доходов операторов от нетелеком-услуг еще не такая весомая, как на международном рынке, потенциал новых предложений для клиентов активно наращивается.

К примеру, Киевстар уверенно трансформируется в оператора комплексных диджитал-решений , постоянно расширяя линейку сервисов для бизнеса. Немалую роль в этом в частности играет стратегическое партнерство с Microsoft. Сегодня компания четко понимает и стремится удовлетворить растущий спрос клиентов на:

Заметим: все эти сервисы не являются услугами мобильной связи как таковой. Они демонстрируют потенциал Киевстар как мощного провайдера технологических решений для бизнеса. Далее – подробнее.

Что требует рынок от телекома

Телемедицина, образование, реклама, анализ больших данных, машинное обучение, широкий спектр облачных решений, безопасность, технологии для Smart City, онлайн-дистрибуция контента, IoT, искусственный интеллект – вот далеко не полный перечень ниш, в которых телекоммуникационные компании предоставляют услуги уже сегодня, чувствуя запрос рынка.

Big Data и бизнес-аналитика

Операторы используют возможности, которые предоставил им технический прогресс и телеком-технологии.

По прогнозам Deloitte , одним из самых перспективных направлений развития телекоммуникационных компаний под актуальные запросы бизнес является монетизация услуг бизнес-аналитики на основе изучения потребностей существующих абонентов, то есть сервисы на основе Big Data . Уже несколько лет в Киевстар анализируют большие объемы данных, чтобы не только улучшать собственные сервисы, но и предоставлять своим клиентам возможность развивать услуги, создавать новые продукты и предложения.



Инструменты Big Data способны расширить бизнес / Фото Unsplash

В частности, с применением возможностей Big Data появилась возможность определять точный портрет клиента и наиболее удачные места для открытия новых торговых точек , делать персонализированные предложения рассылками по принципу таргетинга или триггерных событий. Например, отправлять сообщения потенциальным покупателям, когда они приблизились к магазину и предлагать воспользоваться актуальными акциями. Отдельная ряд запросов связана с аналитикой данных – компании стремятся принимать управленческие решения, опираясь на аналитику, а не предположения.

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Удаленная работа

Согласно опросу Slack, в 2020 году более 70% респондентов предпочли работать в гибридном формате – сочетая дистанционную работу с офисной. И для самих компаний дистанционное сотрудничество, если его правильно организовать, означает существенную экономию. Кроме обеспечения бизнес-клиентов качественным скоростным интернетом и связью, Киевстар предлагает необходимые сервисы для организации удаленной работы сотрудников, их совместной работы над проектами и перевод многих бизнес-процессов в онлайн.

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Гибкость в работе – преимущество современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда, когда удобно и так, как удобно именно вам благодаря сервисам для гибкой работы команд Офис там, где вы от Киевстар Бизнес.

Электронный документооборот

Облачные сервисы от телекоммуникационных операторов освобождают компании от бумажной волокиты . Электронный документооборот, который предоставляет Киевстар – это экономно, полезно для окружающей среды и удобно для бизнеса. Руководителю не нужно быть физически доступным, чтобы подписать документ, а бизнесу нет необходимости тратить средства на логистику, бумагу и другие расходные материалы. К тому же, есть удобное мобильное приложение, соответственно доступ ко всему функционалу – с любого гаджета.

Мгновенно согласовывайте, редактируйте и подписывайте документы онлайн в системе электронного документооборота Star.Docs от Киевстар Бизнес – экономьте время, ресурсы и средства, идущие на бумагу, расходные материалы и логистику.

Защита данных

Почти ежедневно СМИ сообщают о новых мощных кибератаках и выплату хакерам миллионных выкупов. Количество кибератак растет в геометрической прогрессии, поэтому защита сегодня нужна каждому бизнесу. Этот вопрос – под особым вниманием в Киевстар. Можно пользоваться специальными защитными сервисами , а можна вообще разместить бизнес-данные в современном дата-центре .

Доверьте защиту своего бизнеса профессионалам. Сервис AntiDDoS от Киевстар Бизнес постоянно мониторит трафик, распознает аномалии и эффективно противодействует DDoS-атакам различных уровней.

"Умные" решения для городов

Сервисы на основе IoT-технологий делают города "умнее" : отслеживают потребление энергоресурсов населением и предприятиями, контролируют давление в сети, уровень напряжения, температуру и другие показатели, фиксируют аварии на участках и прогнозируют потребления ресурсов. Развитие этих технологий и сотрудничество со многими муниципальными и государственными учреждениями ради улучшения жизни местных жителей – еще один из новых приоритетов Киевстар.

Специалисты Киевстар помогут подобрать оптимальное решение для реализации Smart City-проектов . В круглосуточном режиме отслеживайте и контролируйте движение транспорта, загруженность парковок, безопасность территории, затраты ресурсов, уровень загрязнения окружающей среды и тому подобное.

4G как катализатор развития

Появлению всех этих услуг в значительной степени способствовала сеть 4G, развитием которой сейчас занимаются все мобильные операторы. Только Киевстар в I квартале 2021 инвестировал во внедрение новых технологий более 1 миллиарда гривен , чтобы существенно увеличить зону 4G-покрытия. И теперь 87,8% жителей Украины могут пользоваться преимуществами 4G в сети оператора. А к 2022 году эта доля возрастет до 90%.

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