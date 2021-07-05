Новые рекорды Tesla: производство возросло на 151%, а продажи на 122%

Компания Tesla опубликовала отчет о производстве и поставке автомобилей за второй квартал, показав, что компании удалось оправдать ожидания Уолл-стрит. Tesla сообщила, что во втором квартале 2021 года она выпустила в целом 206 421 автомобиль, а поставила 201 250 автомобилей, состоящих из 199 360 Model 3 и Model Y и 1890 Model S.

В первом квартале Tesla изготовила 180 338 автомобилей Model 3 и Model Y. Линии Tesla Model S и Model X были остановлены для подготовки к поставкам Plaid. Всего в первом квартале Tesla поставила 184 800 автомобилей.

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Рекордные показатели Tesla

Динамика продаж и производства электромобилей Tesla поражает / Фото Tesla

Илон Маск благодарен работникам компании Tesla

Илон Маск 2 июля опубликовал сообщение в твиттере, где выразил благодарность сотрудникам Tesla, заявив, что более 200 000 поставок во втором квартале 2021 это выдающееся достижение, учитывая трудности, с которыми пришлось столкнуться в этом году.

С какими проблемами столкнулась Tesla в 2021 году

Мировая автопромышленность сильно пострадала от проблем с цепями поставок, в частности, из-за дефицита компьютерных чипов обусловлен пандемией COVID-19.

Ожидается, что дефицит полупроводников обойдется мировой автомобильной промышленности в 2021 году в 110 000 000 000 долларов.

Маск заявил, что проблемы с цепями поставок вызывают "огромные трудности", а дефицит чипов повлиял на производственные цели Tesla.

а дефицит чипов повлиял на производственные цели Tesla. Сейчас Tesla ведет переговоры относительно предварительной оплаты поставок компьютерных чипов и рассматривает возможность приобретения собственного завода по изготовлению чипов.

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Tesla превосходит ожидания Уолл-стрит

С учетом поставок Tesla во втором квартале поставила в целом 386 050 автомобилей в 2021 году. Компания Tesla не объявляла официальных прогнозов на этот год, но в своем письме об обновлении за первый квартал она заявила, что рассчитывает "достичь 50% среднегодового роста поставок автомобилей".

Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, в этом квартале Tesla поставит около 201 000 автомобилей. По оценкам американской компании по финансовым данным и программного обеспечения FactSet, во втором квартале Tesla поставит 207 000 автомобилей, включая 114 000 седанов Model 3, 78000 внедорожников Model Y, а другая часть поставок будет распределена между автомобилями класса люкс Model S и Model X.

Самое быстрое авто от Tesla Model S Plaid / Скриншот с видео Tesla

Впечатляющая динамика роста производства и продаж

Учитывая показатели 2 квартала 2020 следует отметить поражающую динамику Tesla, поскольку рост количества продаж составляет 122%. Количество произведенных автомобилей также стала рекордным и показало более 150%-ный прирост.

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