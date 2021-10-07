Новые правила работы интернет-магазинов: в Раду внесли законопроект – что изменится

В парламенте зарегистрировали новый проект закона "О защите прав потребителей". В предлагаемой редакции появилась отдельная статья, которая устанавливает и регулирует правила работы электронной коммерции в Украине.

Изменения коснутся онлайн-магазинов, прайс-агрегаторов и маркетплейсов. Что предлагает проект закона и чего ждать владельцам интернет-ресурсов, которые осуществляют онлайн-продажи – далее в материале.

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Какие изменения предусматривает законопроект

Если закон примут, интернет-магазины будут вынуждены предоставлять свободный доступ к договору покупки, который должен располагаться в "видном" месте на сайте продавца. Таким образом покупатель сможет ознакомиться с условиями покупки до того, как оформит заказ.

Торговые онлайн-площадки будут вынуждены публиковать на главных страницах сайтов исчерпывающую информацию о себе, как о субъектах хозяйствования, достаточную для идентификации:

для юридических лиц – название юридического лица или его подразделения, адрес, код ЕГРПОУ, имеющиеся разрешительные документы или лицензии (например, на продажу алкоголя);

– название юридического лица или его подразделения, адрес, код ЕГРПОУ, имеющиеся разрешительные документы или лицензии (например, на продажу алкоголя); для ФЛП – ФИО, адрес, разрешительные документы или лицензии.

Кроме этого, интернет-магазинам предложат добровольно подавать декларации о намерении заниматься электронной торговлей. Реестр этих деклараций будет открытым, и за ним будет следить контролирующий государственный орган (сейчас – Госпродпотребслужба).

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Товары с цифровым содержимым

Также в новом проекте закона вводятся новые правила для продажи товаров с цифровым содержанием, в частности программного обеспечения. Например, если вы покупаете в интернете ноутбук с уже установленной операционной системой и софтом, онлайн-магазин будет обязан:

предоставлять информацию о наличии и доступности обновления программного обеспечения, если это влияет на качество и безопасность такого товара;

программного обеспечения, если это влияет на качество и безопасность такого товара; устранять недостатки, если устройство перестало выполнять свои функции после лицензионного обновления программного обеспечения.

Почему это важно

Законопроект разработан Кабинетом министров, а следовательно, точно попадет на голосование. Закон "О защите прав потребителей" – один из основных актов, который регулирует торговлю в Украине.