Новые "грязные" детали развода Билла и Мелинды Гейтс: пара все опровергает

В понедельник, 7 июня издание Vanity Fair опубликовало расследование предпосылок одного из самых дорогих разводов в истории. Что нового узнали представители медиа о, казалось бы, одной из самых стабильных пар в мире миллиардеров.

После того как Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс объявили о своем разводе в прошлом месяце, появились сообщения, ставящие под сомнение репутацию миллиардера, основателя Microsoft, как зануды-добряка, а также обвинения в том, что он вступал в неподобающие отношения на рабочем месте.

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В чем обвиняют обоих Гейтс

Опубликованное на страницах Vanity Fair расследование, со ссылкой на анонимные источники в окружении жены Билла Гейтса, отмечает, что якобы Мелинда Гейтс перед озвучиванием информации о разводе даже пользовалась услугами частного детектива для получения информации относительно стиля жизни своего мужа.

Зато относительно ее мужа перечень упреков значительно больше. В частности Vanity Fair, со ссылкой на одного из бывших сотрудников компании Билла Гейтса, сообщили, что якобы работники офиса видели признаки того, что Билл Гейтс изменяет жене, поскольку часто менял машины в офисе.

По словам информаторов Vanity Fair, порой Билл Гейтс приезжал на работу на "Mercedes", а через час выезжал на золотисто-коричневом "Porsche", который ему привозили сотрудники его службы безопасности.

Мы все считали, что такое было, когда он встречался с женщинами. Я знал, что было много встреч вне офиса, которых не было запланировано в его календаре,

– приводит издание Vanity Fair данные, которые якобы были получены от бывшего сотрудника компании Билла Гейтса.

Эти слова издание Vanity Fair, подкрепляет данными из другого источника, близкого к Биллу Гейтсу, отметившего не типичность исчезновений Билла Гейтса из офиса, поскольку все знали его как "человека, который является одним самых больших планировщиков рабочего времени в мире"

Супруги Гейтс длительное время считались идеальной парой / Фото Getty Images

Реакция Гейтс на публикацию

В ответе изданию Insider представители Мелинды Гейтс заявили, что "ни Мелинда, ни кто-либо из ее окружения не нанимал частного детектива".

Мы очень сильно расстроены тем, что было опубликовано так много лжи о причинах, обстоятельствах и сроков развод Билла Гейтса,

– в свою очередь прокомментировали статью в Vanity Fair изданию Insider представители Билла Гейтса.

В целом реакции Билла и Мелинды Гейтс на очередное расследование предпосылок их развода, сводилась к тому, что слухи и домыслы становятся все более абсурдными, а людей, которые фактически ничего не знают о реальной ситуации используют в качестве источника информации.