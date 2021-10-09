В "Новой почте" рассказали, когда планируют запуск собственной авиакомпании Supernova Airlines

Первый полет авиакомпании Supernova Airlines должен состояться через 10 – 12 месяцев. Об этом заявил соучредитель компании "Новая почта" Вячеслав Климов во время Киевского международного экономического форума.

По словам Климова, компания начала задумываться над продолжением цепочки контроля логистики на фоне роста объемов поставок из-за рубежа. "Новая почта" ранее освоила наземную доставку из Европы вместе с партнерами, однако сейчас планирует развиваться благодаря собственным авиаперевозкам.

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Планируемый запуск авиакомпании

Первый полет Supernova Airlines запланирован только через 10 – 12 месяцев, в том числе из-за довольно сложных регуляторных требований и ограничений.

Думаю, что в течение 10 – 12 месяцев мы осуществим первый полет. Это вызвано непростыми регуляторными нюансами, однако нам таки нужно подтягивать уровень логистики касательно поставок из-за рубежа. Вячеслав Климов Соучредитель компании "Новая почта"

Supernova Airlines: что известно

Недавно "Новая почта" заявила, что работает над созданием собственной авиакомпании Supernova Airlines. Авиаперевозчик будет доставлять международные грузы через аэропорты "Борисполь" и "Львов".

Supernova Airlines будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал". До этого "Новая почта" сотрудничала с авиакомпаниями-партнерами, однако из-за резкого роста спроса на грузовые перевозки решила создать собственную авиакомпанию.