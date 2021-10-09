По словам Климова, компания начала задумываться над продолжением цепочки контроля логистики на фоне роста объемов поставок из-за рубежа . "Новая почта" ранее освоила наземную доставку из Европы вместе с партнерами, однако сейчас планирует развиваться благодаря собственным авиаперевозкам .

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Планируемый запуск авиакомпании

Первый полет Supernova Airlines запланирован только через 10 – 12 месяцев, в том числе из-за довольно сложных регуляторных требований и ограничений .

Думаю, что в течение 10 – 12 месяцев мы осуществим первый полет. Это вызвано непростыми регуляторными нюансами, однако нам таки нужно подтягивать уровень логистики касательно поставок из-за рубежа. Вячеслав Климов Соучредитель компании "Новая почта"

Supernova Airlines: что известно

Недавно "Новая почта" заявила , что работает над созданием собственной авиакомпании Supernova Airlines . Авиаперевозчик будет доставлять международные грузы через аэропорты "Борисполь" и "Львов" .