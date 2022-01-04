В первой половине 2022 года компания продолжит тестировать доставку беспилотниками, чтобы ориентировочно в конце года полноценно предложить клиентам новый вид доставки. В 2021 году такую услугу "Новая почта" уже тестировала.

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Доставка посылок беспилотниками

В "Новой почте" отмечают, что уже выполнили две успешные тестовые доставки беспилотниками в 2021 году.

Летом мы отправили посылки из Киева в Харьков, осенью – из Киева во Львов. Отправление в Харьков осуществлялось с аэродрома на аэродром. При доставке во Львов мы выбрали для тестов другой аппарат, который может осуществлять вертикальный взлет и посадку,

– рассказывают в компании.

В Новой почте добавляют, что последняя тестовая доставка беспилотником осуществлялась со двора их терминала в Киеве непосредственно к терминалу во Львове.