Наличие сертификата эксплуатанта позволит авиакомпании начать совершать перелеты. На старте работы в парке Supernova Airlines будет два самолета – это необходимый минимум для прохождения сертификации по украинским правилам.

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Начало перелетов Supernova Airlines

В компании сообщили, что предварительного соглашения на поставку первого авиасудна уже удалось достичь. Сейчас "Новая почта" продолжает переговоры по второму авиалайнеру.

Основными направлениями Supernova Airlines станут США и Китай. Мы планируем начать полеты туда в августе 2022 года,

– отметили в компании.

Сначала маршрутная сеть авиаперевозчика будет включать направления на Ближнем Востоке , а затем к ней прибавят и города Европы.

В "Новой почте" не назвали тип самолета, который будет использовать авиаперевозчик. Однако, по данным швейцарского издания ch-aviation, речь идет о грузовой версии узкофюзеляжного Boeing 757-200 . Он может летать без промежуточных посадок на дозаправку.