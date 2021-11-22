Уже 22 ноября Air Ocean Airlines запустила рейсы из столицы во Львов. Вскоре компания планирует совершать регулярные внутренние пассажирские перелеты по направлениям Черновцы – Киев, Львов – Днепр и Львов – Харьков .

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Планы новой авиакомпании

Рейсы из столицы во Львов и Запорожье Air Ocean Airlines будет осуществлять на ежедневной основе . По словам коммерческого директора компании Павла Мизина, заполненность первого перелета из Киева в Запорожье составила 25% от общей вместимости самолета, а на рейс во Львов приобрели билеты 35 пассажиров, в обратную сторону – 50.

Наша цель – объединить все украинские города. Вскоре мы выйдем и на международный рынок,

– заявил Павел Мизин.

В Air Ocean Airlines сообщают, что они – частная компания, и до сих пор никаких денежных вливаний со стороны государства не получали. Регулярные рейсы совершаются региональными воздушными судами Ан-148.

Самолеты Air Ocean Airlines / Фото ANTONOV Company