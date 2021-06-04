"Новая почта" запустила новый трекинг отправлений: как им пользоваться

"Новая почта" обновила свой трекинг отправлений. Зарегистрированные в мобильном приложении пользователи теперь смогут осуществлять все необходимые функции.

Теперь гораздо больше функций можно будет сделать без обращений в контакт-центр. Кроме легкого пользования, это также облегчит работу сотрудников.

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Функции нового трекинга

Пользуясь им, можно выполнить следующие действия:

узнать, где именно находится посылка – трекинг покажет местоположение на карте;

проложить маршрут к конкретному отделению и сразу увидеть график его работы;

открыть полную информацию об отправке;

оплатить отправления;

оформить переадресацию отправления;

вернуть отправителю;

продлить срок хранения (этой функции нет даже в мобильном приложении);

перенести доставку;

отказаться от получения.



"Новая почта" представила новый трекинг / Фото Ain

Ранее незарегистрированным в мобильном приложении пользователям приходилось звонить на горячую линию или идти в отделение, чтобы выполнить хотя бы одну из этих функций. Теперь новый инструмент облегчает пользование и доступен как для пользователей ПК, так и в адаптированной мобильной версии сайта.

Однако эти изменения не окончательные. В "Новой почте" анонсировали и другие возможности, которые должны появиться позже. Одна из них – возможность изменить получателя или заказать доставку на этаж.

Как пользоваться

Сейчас этот трекинг открывается только по специальной ссылке, которая есть в конце каждого сообщения.



Как открыть трекинг / Фото Ain

На своем же сайте "Новая почта" обещает запустить трекинг после того, как будут работать все функции.