Теперь гораздо больше функций можно будет сделать без обращений в контакт-центр. Кроме легкого пользования, это также облегчит работу сотрудников.
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Функции нового трекинга
Пользуясь им, можно выполнить следующие действия:
- узнать, где именно находится посылка – трекинг покажет местоположение на карте;
- проложить маршрут к конкретному отделению и сразу увидеть график его работы;
- открыть полную информацию об отправке;
- оплатить отправления;
- оформить переадресацию отправления;
- вернуть отправителю;
- продлить срок хранения (этой функции нет даже в мобильном приложении);
- перенести доставку;
- отказаться от получения.
"Новая почта" представила новый трекинг / Фото Ain
Ранее незарегистрированным в мобильном приложении пользователям приходилось звонить на горячую линию или идти в отделение, чтобы выполнить хотя бы одну из этих функций. Теперь новый инструмент облегчает пользование и доступен как для пользователей ПК, так и в адаптированной мобильной версии сайта.
Однако эти изменения не окончательные. В "Новой почте" анонсировали и другие возможности, которые должны появиться позже. Одна из них – возможность изменить получателя или заказать доставку на этаж.
Как пользоваться
Сейчас этот трекинг открывается только по специальной ссылке, которая есть в конце каждого сообщения.
Как открыть трекинг / Фото Ain
На своем же сайте "Новая почта" обещает запустить трекинг после того, как будут работать все функции.