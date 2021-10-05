"Новая почта" запускает собственную авиакомпанию Supernova Airlines

Авиакомпания получила название Supernova Airlines ("Сверхновая Еарлайнз"). Она будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".

Рейсы будут осуществляться из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов". Авиаперевозчик будет доставлять международные грузы. Об этом редакции Бизнес 24 сообщила пресс-секретарь "Новой почты".

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"Для перевозки отправлений наших клиентов мы сотрудничаем с авиакомпаниями-партнерами и очень благодарны им за плодотворное сотрудничество. Однако, объемы перевозок постоянно растут и нужно осваивать новые горизонты. Решение запустить собственную авиакомпанию продиктовано тем, что мы хотим и в дальнейшем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки ", – комментирует Юрий Беневитский, СЕО "Новой почты Глобал".

Что известно о Новой почте

Группа "Новая почта" предоставляет клиентам – как бизнесу, так и частным лицам – полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В Группу входят украинские и зарубежные компании:

"Новая почта";

"Новая почта Молдова";

"НоваПей";

"Новая почта Глобал".

"Новая почта" – лидер логистического рынка, который обеспечивает легкую доставку каждому клиенту – в отделение, поштомат, по адресу – и позволяет тысячам предпринимателей создавать и развивать бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Сеть компании насчитывает более 8700 отделений по всей Украине, а количество отправлений только в 2020 году превысило 327 миллионов.

"НоваПей" – небанковское финансовое учреждение, благодаря которому клиенты компании могут осуществлять денежные переводы и операции с электронными деньгами.

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"Новая почта Глобал" развивает международную партнерскую сеть, чтобы предоставлять клиентам услуги по экспресс-доставке не только в Украине, но и за рубежом.

Группа "Новая почта" работает с соблюдением всех норм украинского законодательства. В 2020 году Группа перечислила в бюджет страны 5 миллиардов гривен налогов и сборов.