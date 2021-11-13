В частности, речь идет о расширении деятельности входящей в группу финансовой компании NovaPay, увеличив количество финансовых продуктов и сервисов , не связанных с логистикой. В "Новой Почте" сообщили, что такое решение было принято для усиления финансовой составляющей бизнеса.

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Зачем "Новой почте" ТМ NovaSpace

Одной из причин регистрации новой торговой марки стало принятие Украиной нового закона "О платежных услугах", значительно расширившего возможности для финансовых небанковских организаций.

При этом виды продуктов, которые появятся в компании, пока не афишируют – они станут известны в ходе запуска новых услуг. В описании заявки на регистрацию указано, что новую торговую марку "Новая Почта" намерена использовать в сфере компьютеризации (9, 36 и 42 классы), а это:

компьютерное программное обеспечение;

приложения и платформы;

выпуск кредитных карт;

переводы виртуальной валюты и обработка платежей;

брокерские услуги;

программирование;

проектирование компьютерных систем.