"Новая почта" приостанавливает работу отделений в Донецкой области с 9 апреля

С завтрашнего дня, 9 апреля, "Новая почта" временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области.

В компании призывают людей получить отправки и грузы, которые уже поступили в отделения области, сегодня, 8 апреля. Все отделения в регионе будут работать по сокращенному графику.

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В то же время тем, кто не успеет забрать грузы, предоставляется возможность бесплатно осуществить переадресацию в любое другое отделение или почтомат областей, где работает "Новая почта". Сделать это можно через мобильное приложение или же на сайте компании.

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