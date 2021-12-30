"Новая почта" получит 13 миллионов евро от ЕБРР на запуск сортировочного центра в Днепре

Европейский банк реконструкции и развития и "Новая почта" заключили кредитное соглашение на 13 миллионов евро. Компания построит автоматизированный сортировочный хаб в Днепре.

Как сообщили в "Новой почте", на этом объекте будет установлена ​​новая "умная" система, разработанная литовской компанией в сфере роботизации и оптимизации логистики Equinox. В ЕБРР отметили, что после запуска нового хаба компания сможет обрабатывать вдвое больше отправлений.

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Что известно о сортировочном хабе в Днепре

Ранее ЕБРР уже предоставлял "Новой почте" кредит на строительство аналогичного центра сортировки в Хмельницком. По оценкам европейского финучреждения, его запуск в 2019 году помог сократить выбросы углекислого газа примерно на 1,2 тысячи тонн.

Новый хаб в Днепре, по подсчетам ЕБРР, сможет сократить выбросы CO2 примерно на 1 570 тонн в год – столько ежегодно производит около 800 легковых автомобилей.

Когда хаб в Днепре заработает, компания сможет удвоить количество обрабатываемых посылок, более эффективно использовать свой автопарк и экономить электроэнергию,

– говорится в сообщении ЕБРР.

Напомним, что недавно "Новая почта" заявила о создании собственной авиакомпании Supernova Airlines. Первые рейсы планируют совершить уже летом 2022 года.