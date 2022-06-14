О возобновлении доставки товаров из Китая одновременно заявили "Новая почта" и Укрпочта, передает 24 канал. Вместе с тем, сам процесс пересылки таких грузов двумя украинскими почтовыми компаниями будет несколько отличаться.

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Доставка товаров с AliExpress снова станет возможной

До начала полномасштабного вторжения России украинцы заказывали с AliExpress более 30 миллионов товаров каждый год. В 2020 году Украина вошла в топ-10 стран по общей стоимости осуществленных заказов на площадке, а годом ранее наш рынок стал вторым по темпу прироста количества заказов.

После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля пересылка товаров из Китая усложнилась, в частности, учитывая логистические трудности и ряд других рисков, поэтому AliExpress приостановил доставку товаров в Украину. Впрочем, с 15 июня шопинг на китайском маркетплейсе для украинцев снова станет возможным.

Как будет доставлять товары с AliExpress Укрпочта

С 15 июня доставка товаров с AliExpress через Укрпочту будет осуществляться пока только в 14 областях, в частности:

Винницкую;

Житомирскую;

Ивано-Франковскую;

Киевскую;

Кировоградскую;

Львовскую;

Полтавскую;

Ровенскую;

Сумскую;

Тернопольскую;

Хмельницкую;

Черкасскую;

Черниговскую;

Черновицкую.

При этом в Укрпочте отметили, что другие области будут постепенно добавляться к перечню. После осуществления заказа на AliExpress посылка будет отправляться чартерными рейсами транзитом через почту Латвии, а уже оттуда – в Украину. Вместе с тем, все отправления из Китая в наше государство можно будет отследить на сайте национального почтового оператора.

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Доставка из Китая "Новой почтой"

В "Новой почте" сообщили, что украинцы с 15 июня смогут заказывать доставку товаров с AliExpress сразу в удобное для себя отделение или почтомат, работающие в обычном режиме.

Для этого при заказе необходимо будет указать тип доставки AliExpress Standart Shipping и на карте выбрать и подтвердить удобную точку выдачи посылки. Доставка товара из китайского маркетплейса будет осуществляться благодаря дочерней международной компании "Новая почта Глобал".