"Новая почта Глобал" запустила доставку из магазинов Испании и Франции: что можно заказать

10 февраля 2022 , 12:20
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С февраля компания "Новая почта Глобал" запустила возможность онлайн-шоппинга в магазинах Испании и Франции. Заказать товары можно через сайт NP Shopping.

Теперь украинцы могут покупать товары популярных испанских и французских брендов одежды и косметики в официальных представительствах магазинов за рубежом. Доставку будут осуществлять на домашний адрес покупателя, в любое отделение или почтомат "Новой почты".

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Что можно приобрести

Украинцы могут заказать товары с доставкой напрямую из магазинов таких брендов:

Испания:

  • Zara;
  • Stradivarius;
  • Pull&Bear;
  • Massimo Dutti;
  • Mango;
  • Oysho.

Франция:

  • Chanel;
  • Christian Dior;
  • Balenciaga;
  • Balmain и так далее.

Кроме того, из французского масс-маркета одежды можно заказать товары брендов Sisley, Etam, Naf Naf, а также косметику Biotherm, Vichy, Avene.

Цена доставки

Стоимость доставки товаров через "Новая почта Глобал" зависит от веса посылки. В настоящее время действует специальный тариф, где чем больше вес – тем ниже цена услуги:

  • 0 – 1 килограмм – от 5 долларов;
  • 1 – 5 килограммов – от 4 долларов;
  • 5 – 30 килограммов – от 3,5 доллара.

"Новая почта Глобал" сегодня дает возможность осуществить доставку онлайн-заказов из магазинов 9 стран:

  • США;
  • Италии;
  • Турции;
  • Китая;
  • Великобритании;
  • Германии;
  • Польши;
  • Франции;
  • Испании.

В компании отмечают, что и в дальнейшем будут работать над расширением списка доступных стран и скоростью международной доставки.

Автор: Сергій Зятюк