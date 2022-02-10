"Новая почта Глобал" запустила доставку из магазинов Испании и Франции: что можно заказать

С февраля компания "Новая почта Глобал" запустила возможность онлайн-шоппинга в магазинах Испании и Франции. Заказать товары можно через сайт NP Shopping.

Теперь украинцы могут покупать товары популярных испанских и французских брендов одежды и косметики в официальных представительствах магазинов за рубежом. Доставку будут осуществлять на домашний адрес покупателя, в любое отделение или почтомат "Новой почты".

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Что можно приобрести

Украинцы могут заказать товары с доставкой напрямую из магазинов таких брендов:

Испания:

Zara;

Stradivarius;

Pull&Bear;

Massimo Dutti;

Mango;

Oysho.

Франция:

Chanel;

Christian Dior;

Balenciaga;

Balmain и так далее.

Кроме того, из французского масс-маркета одежды можно заказать товары брендов Sisley, Etam, Naf Naf, а также косметику Biotherm, Vichy, Avene.

Цена доставки

Стоимость доставки товаров через "Новая почта Глобал" зависит от веса посылки. В настоящее время действует специальный тариф, где чем больше вес – тем ниже цена услуги:

0 – 1 килограмм – от 5 долларов;

1 – 5 килограммов – от 4 долларов;

5 – 30 килограммов – от 3,5 доллара.

"Новая почта Глобал" сегодня дает возможность осуществить доставку онлайн-заказов из магазинов 9 стран:

США;

Италии;

Турции;

Китая;

Великобритании;

Германии;

Польши;

Франции;

Испании.

В компании отмечают, что и в дальнейшем будут работать над расширением списка доступных стран и скоростью международной доставки.