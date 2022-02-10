Теперь украинцы могут покупать товары популярных испанских и французских брендов одежды и косметики в официальных представительствах магазинов за рубежом. Доставку будут осуществлять на домашний адрес покупателя, в любое отделение или почтомат "Новой почты".
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Что можно приобрести
Украинцы могут заказать товары с доставкой напрямую из магазинов таких брендов:
Испания:
- Zara;
- Stradivarius;
- Pull&Bear;
- Massimo Dutti;
- Mango;
- Oysho.
Франция:
- Chanel;
- Christian Dior;
- Balenciaga;
- Balmain и так далее.
Кроме того, из французского масс-маркета одежды можно заказать товары брендов Sisley, Etam, Naf Naf, а также косметику Biotherm, Vichy, Avene.
Цена доставки
Стоимость доставки товаров через "Новая почта Глобал" зависит от веса посылки. В настоящее время действует специальный тариф, где чем больше вес – тем ниже цена услуги:
- 0 – 1 килограмм – от 5 долларов;
- 1 – 5 килограммов – от 4 долларов;
- 5 – 30 килограммов – от 3,5 доллара.
"Новая почта Глобал" сегодня дает возможность осуществить доставку онлайн-заказов из магазинов 9 стран:
- США;
- Италии;
- Турции;
- Китая;
- Великобритании;
- Германии;
- Польши;
- Франции;
- Испании.
В компании отмечают, что и в дальнейшем будут работать над расширением списка доступных стран и скоростью международной доставки.