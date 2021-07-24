Новая инициатива Илона Маска взбесила владельцев электромобилей Tesla

Сообщение в твиттере американского миллиардера и руководителя Tesla Илона Маска об изменениях в формате деятельности компании вызвало гневное недовольство владельцев электромобилей этой марки. Они крайне обеспокоены решением компании позволить электромобилям других производителей заряжаться на зарядных станциях Tesla Supercharger.

21 июля Илон Маск в твиттере написал, что Tesla планирует открыть собственные зарядные станции Tesla Supercharger для электромобилей всех производителей.

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А также добавил, что со временем доступ для других электромобилей на зарядные станции Tesla будет во всех странах, где развернута эта сеть.

Это самая большая ошибка Tesla, очереди и так огромные, не для того я покупал Tesla – реакция соцсетей

В ответ на это сообщение владельцы Tesla засыпали Илона Маска гневными сообщениями о том, что это самая большая ошибка в истории Tesla.

Владельцы Tesla уверены в ошибочности решения Илона Маска / Фото Twitter

Другие пользователи раздраженно дописывают, что они не для того покупали автомобили марки Tesla, чтобы стоять в очередях на зарядку со старыми Nissan Leaf, Chevroley Bolt или Renault Zoe.

Владельцы Tesla не хотят делить зарядные станции с другими электромобилями / Фото Twitter

Также пользователи соцсетей разочарованно указывают на то, что именно возможность использования сверхбыстрых зарядных станций Tesla Supercharger стала причиной, которая убедила их приобрести именно Tesla

Владельцы Tesla утверждают, что именно зарядные станции Supercharger способствовали их выбору / Фото Twitter

Также в сети пользователи активно делятся фото существующих огромных очередей на зарядных станциях Tesla. При этом подчеркивают, что доступ к зарядным станциям компании электромобилей других марок значительно ухудшит и так не самую лучшую ситуацию.

Так это выглядит в Норвегии. Зарядные станции Tesla почти заполнены, на обычных зарядных станциях также большие очереди. Что произойдет, когда все будут заряжаться от зарядных устройств Tesla?

– подписал автор фото из Норвегии, комментируя твит Илона Маска.