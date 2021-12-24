Выпускается 50 тысяч акций номиналом в 10 гривен. Владельцем всего пакета станет Министерство инфраструктуры.

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Эмиссия госавиакомпании

В декабре парламент внес изменения в госбюджет 2021 года, выделив 500 миллионов гривен на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.

На этой неделе Кабинет министров утвердил порядок формирования уставного капитала UNA, разрешив в том числе направить уставный капитал на приобретение гражданской авиакомпании или доли в ней.

25 ноября Владимир Зеленский сообщил о начале создания нового национального авиаперевозчика. Тогда же Министерство инфраструктуры и компания Airbus подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию национального авиаперевозчика. Подписанный документ предусматривает возможность лизинга или приобретения компанией 22 самолетов .

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В Министерстве инфраструктуры также рассматривают возможность приобретения UNA первых пяти самолетов Ан-158 у государственного предприятия "Антонов", входящего в состав Укроборонпрома.

Напомним, что на развитие авиастроения по программе "Велике Будівництво" до 2030 года государство предполагает выделить 34 миллиарда гривен . Первый рейс UNA должен состоятся уже в 2022 году, а прибыльной компанией национальный авиаперевозчик планирует стать в течение 5 лет .