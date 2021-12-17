Новая госпрограмма "Доступный финансовый лизинг 5–7–9%": как бизнесу принять участие

Министерство финансов подписало первые соглашения с лизинговыми компаниями, которые будут участвовать в новой госпрограмме "Доступный финансовый лизинг 5–7–9%".

С 17 декабря 2021 года предприниматели микро-, малого и среднего бизнеса могут заключать договоры с лицензированными лизингодателями – "ОТП Лизинг", "УЛФ-Финанс" и "Бест Лизинг" по льготным ставкам.

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Новая госпрограмма для бизнеса

В октябре правительство обновило правила льготного кредитования по программе "Доступные кредиты 5–7–9%", а также предложило новую подобную инициативу – доступный финансовый лизинг. Теперь государство будет компенсировать часть процентной ставки за пользование предметом лизинга до уровня 5, 7 или 9% годовых. Обе программы реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП).

Преимущества программы

По словам исполнительного директора ФРП Андрея Гапона, лизинг более выгоден, чем кредитование, потому что лизинговая компания продолжает владеть предметом лизинга. Благодаря этому заявки бизнеса рассматривают быстрее, вопрос залога решается легче, а первый взнос – меньший.

Предприниматели смогут взять у лизингодателя и сразу использовать оборудование, технику, другие средства, чтобы формировать добавленную стоимость и быть более конкурентоспособными на рынке,

– добавляет председатель правления ФРП Юрий Драганчук.

Условия участия

Принять участие в программе может микро-, малый и средний бизнес с годовым доходом до 20 миллионов евро . Компания должна быть зарегистрирована в Украине, а конечные бенефициары иметь исключительно украинское гражданство.

. Компания должна быть зарегистрирована в Украине, а конечные бенефициары иметь исключительно украинское гражданство. По программе максимальная сумма лизинга установлена ​​на уровне 50 миллионов гривен . Первый взнос для действующего бизнеса составляет 10%, а для только созданного – 15% от суммы лизинга.

. Первый взнос для действующего бизнеса составляет 10%, а для только созданного – 15% от суммы лизинга. Договор лизинга заключают на срок 5 лет.

Добавим, что в целом количество лизингодателей, участвующих в программе, будет постепенно расти. В Минфине и Фонде развития предпринимательства надеются, что к инициативе впоследствии также присоединятся банки.