С 17 декабря 2021 года предприниматели микро-, малого и среднего бизнеса могут заключать договоры с лицензированными лизингодателями – "ОТП Лизинг", "УЛФ-Финанс" и "Бест Лизинг" по льготным ставкам.

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Новая госпрограмма для бизнеса

В октябре правительство обновило правила льготного кредитования по программе "Доступные кредиты 5–7–9%", а также предложило новую подобную инициативу – доступный финансовый лизинг. Теперь государство будет компенсировать часть процентной ставки за пользование предметом лизинга до уровня 5, 7 или 9% годовых . Обе программы реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП).

Преимущества программы

По словам исполнительного директора ФРП Андрея Гапона, лизинг более выгоден , чем кредитование, потому что лизинговая компания продолжает владеть предметом лизинга. Благодаря этому заявки бизнеса рассматривают быстрее , вопрос залога решается легче, а первый взнос – меньший.

Предприниматели смогут взять у лизингодателя и сразу использовать оборудование, технику, другие средства, чтобы формировать добавленную стоимость и быть более конкурентоспособными на рынке,

– добавляет председатель правления ФРП Юрий Драганчук.

Условия участия

Принять участие в программе может микро-, малый и средний бизнес с годовым доходом до 20 миллионов евро . Компания должна быть зарегистрирована в Украине, а конечные бенефициары иметь исключительно украинское гражданство.

По программе максимальная сумма лизинга установлена ​​на уровне 50 миллионов гривен . Первый взнос для действующего бизнеса составляет 10%, а для только созданного – 15% от суммы лизинга.

Договор лизинга заключают на срок 5 лет .