"Ноль преград": история самого молодого миллиардера Индии
Источник:Yahoo
Успех крупнейшей в Индии брокерской компании Zerodha не имеет аналогов. А ее 34-летний основатель Нихил Каматх – финансовая "звезда" соцсетей. История успеха самого молодого миллиардера Индии.
В свои 34 года он заставил молодых и старых инвесторов Индии "танцевать под его музыку", и не зря. Он первым публикует в социальных сетях важнейшую информацию в простых форматах, таких, что и ученик средней школы легко поймет финансовые концепции.
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Фанат шахмат, который покинул школу в 14 лет
Как и многие миллиардеры, создавшие себя сами, Нихил Каматх покинул среднюю школу в возрасте 14 лет. Вскоре он начал заниматься мелким бизнесом и торговлей акциями, одновременно увлекаясь шахматами. Шахматы были самой ранней страстью Нихила Каматха. Он начал играть в них с пяти лет и уже в подростковом возрасте играл против профессионалов. Эта интеллектуальная игра отточила его аналитические способности, которые пригодились ему в предпринимательской деятельности.
Первые неудачи в бизнесе
Сын банкира и учительницы музыки, Нихил после окончания школы вместе со своим другом начал бизнес по торговле подержанными мобильными телефонами. Однако его мать "выбила" эту бизнес-идею из его головы, фактически выбросив его товар в унитаз. В течение трех лет Нихил работал в колл-центре, по поддельному свидетельству о рождении, и зарплатой чуть более 100 долларов США.
Первые шаги на фондовом рынке
До 18 лет Нихил начал торговать на фондовом рынке, используя для начала сбережения своего отца. Его старший брат Нитин был вдохновителем его прихода в мир биржевой торговли. Оба брата и сестра получили ценный опыт в этой торговле, инвестируя свои средства, а также средства друзей и членов семьи.
Нихил быстро заметил сложность процесса торговли акциями в Индии того времени и не был особенно доволен высокими брокерскими комиссиями.
Они начали откладывать деньги на создание собственной торговой платформы.
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"Рождение" Zerodha: ноль преград
Англо-санскритское название Zerodha означает "ноль" и "родха", что на санскрите означает "преграда". В 2010 году Нихил Каматх создал торговую платформу Zerodha, которая удобна как для пользователя, так и для его кармана. Нихил хотел увеличить охват Zerodha, чтобы обеспечить масштабирование своего бизнеса, и увидел в технологиях истинный маяк надежды.
Технологии для дисконтной брокерской деятельности
Компания Zerodha стала пионером модели дисконтного брокера и использовала новейшие технологии для создания надежной и удобной платформы.
Дисконтный брокер - этоДругое название – брокер со скидкой: это биржевой брокер, который выполняет заказы на покупку и продажу с небольшими комиссиями или вообще без комиссий. Подавляющее большинство брокеров со скидками ведут свой бизнес в интернете, где накладные расходы низкие. Дисконтные брокеры только выводят операцию на рынок, не оказывая при этом консультаций. Клиенту не уделяется индивидуальное внимание и предоставляется значительно меньше советов.
Пандемия коронавируса подтолкнула инвесторов к онлайну
Компания Нихила набрала обороты в месяцах, предшествовавших пандемии, Тогда когда резко возросло количество открытых счетов. Молодые инвесторы восприняли пандемию как рыночную возможность, а Zerodha – как надежную платформу. Сегодня Zerodha насчитывает более 5 миллионов пользователей, на долю которых приходится 15% торговых операций в Индии.
Смотрите видео презентацию Zerodha:
Самый молодой миллиардер Индии
В марте этого года состояние Нихила Каматха достигли 1,7 миллиарда долларов, что сделало его самым молодым миллиардером Индии. Кроме Zerodha, Нихил и его брат Нитин управляют финтех-фондом и бизнес-инкубатором Rainmatter, а также хедж-фондом True Beacon.