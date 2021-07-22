"Ноль преград": история самого молодого миллиардера Индии

Успех крупнейшей в Индии брокерской компании Zerodha не имеет аналогов. А ее 34-летний основатель Нихил Каматх – финансовая "звезда" соцсетей. История успеха самого молодого миллиардера Индии.

В свои 34 года он заставил молодых и старых инвесторов Индии "танцевать под его музыку", и не зря. Он первым публикует в социальных сетях важнейшую информацию в простых форматах, таких, что и ученик средней школы легко поймет финансовые концепции.

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Фанат шахмат, который покинул школу в 14 лет

Как и многие миллиардеры, создавшие себя сами, Нихил Каматх покинул среднюю школу в возрасте 14 лет. Вскоре он начал заниматься мелким бизнесом и торговлей акциями, одновременно увлекаясь шахматами. Шахматы были самой ранней страстью Нихила Каматха. Он начал играть в них с пяти лет и уже в подростковом возрасте играл против профессионалов. Эта интеллектуальная игра отточила его аналитические способности, которые пригодились ему в предпринимательской деятельности.

Шахматы и в дальнейшем остаются страстью Нихила Каматха / Фото Stocksnap

Первые неудачи в бизнесе

Сын банкира и учительницы музыки, Нихил после окончания школы вместе со своим другом начал бизнес по торговле подержанными мобильными телефонами. Однако его мать "выбила" эту бизнес-идею из его головы, фактически выбросив его товар в унитаз. В течение трех лет Нихил работал в колл-центре, по поддельному свидетельству о рождении, и зарплатой чуть более 100 долларов США.

Работая в колл-центре будущий миллиардер зарабатывал 100 долларов в месяц / Фото Unsplash

Первые шаги на фондовом рынке

До 18 лет Нихил начал торговать на фондовом рынке, используя для начала сбережения своего отца. Его старший брат Нитин был вдохновителем его прихода в мир биржевой торговли. Оба брата и сестра получили ценный опыт в этой торговле, инвестируя свои средства, а также средства друзей и членов семьи.

Нихил быстро заметил сложность процесса торговли акциями в Индии того времени и не был особенно доволен высокими брокерскими комиссиями.

Они начали откладывать деньги на создание собственной торговой платформы.

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"Рождение" Zerodha: ноль преград

Англо-санскритское название Zerodha означает "ноль" и "родха", что на санскрите означает "преграда". В 2010 году Нихил Каматх создал торговую платформу Zerodha, которая удобна как для пользователя, так и для его кармана. Нихил хотел увеличить охват Zerodha, чтобы обеспечить масштабирование своего бизнеса, и увидел в технологиях истинный маяк надежды.

Нихил Каматх понял преимущества технологий для брокеров / Фото Unsplash

Технологии для дисконтной брокерской деятельности

Компания Zerodha стала пионером модели дисконтного брокера и использовала новейшие технологии для создания надежной и удобной платформы.

Дисконтный брокер - это Другое название – брокер со скидкой: это биржевой брокер, который выполняет заказы на покупку и продажу с небольшими комиссиями или вообще без комиссий. Подавляющее большинство брокеров со скидками ведут свой бизнес в интернете, где накладные расходы низкие. Дисконтные брокеры только выводят операцию на рынок, не оказывая при этом консультаций. Клиенту не уделяется индивидуальное внимание и предоставляется значительно меньше советов.

Пандемия коронавируса подтолкнула инвесторов к онлайну

Компания Нихила набрала обороты в месяцах, предшествовавших пандемии, Тогда когда резко возросло количество открытых счетов. Молодые инвесторы восприняли пандемию как рыночную возможность, а Zerodha – как надежную платформу. Сегодня Zerodha насчитывает более 5 миллионов пользователей, на долю которых приходится 15% торговых операций в Индии.

Смотрите видео презентацию Zerodha:

Самый молодой миллиардер Индии

Нихитл Каматх на встрече с послом и генконсулом ОАЭ в Индии / Фото Twitter

В марте этого года состояние Нихила Каматха достигли 1,7 миллиарда долларов, что сделало его самым молодым миллиардером Индии. Кроме Zerodha, Нихил и его брат Нитин управляют финтех-фондом и бизнес-инкубатором Rainmatter, а также хедж-фондом True Beacon.