Финская корпорация Nokia неожиданно анонсировала массовые увольнения работников. О причинах такого радикального решения и прогнозах – читайте в материале.

Речь идет об увольнении от 5 до 10 тысяч человек в течение 18 – 24 месяцев, однако точное количество будет зависеть от ситуации на рынке в течение следующих двух лет.

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Сейчас в компании работает 90 000 тысяч сотрудников.

В Европе мы уже проинформировали местные рабочие советы, и ожидаем, что вскоре начнутся консультационные процессы, где это возможно,

– рассказали в компании.

Стоит заметить, что Францию ​​исключили из текущей реструктуризации, поскольку в прошлом году в местном филиале компании уволили более тысячи сотрудников.

Генеральный директор технического гиганта Nokia Пекка Лундмарк очертил новую стратегию компании еще в октябре этого года. Главная цель – стать лидером в сфере G5.

Финская корпорации намерена сократить базовые затраты на 600 миллионов евро до 2023 года, половину от этой суммы компания стремится "освободить" до конца текущего года.



Компания Nokia | Фото Getty Images

Планы и прогнозы

Аналитик крупнейшей финансовой группы стран Северной Европы Nordeа Сами Саркамис отметил, что программа экономии средств болея масштабная, чем ожидали, однако она не приведет к уменьшению расходов в будущем.

Новые планы руководства корпорации имеют глобальный характер, эффект которых почувствует многие страны.

Корпорация меняет фокус с общих расходов на исследования и разработки, которые должны привести к росту и улучшение показателей рентабельности в будущем.

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Nokia планирует увеличить объемы инвестиций в:

развитие беспроводных мобильных сетей;

G5;

сетевые инфраструктуры;

облачные хранилища.

Прогнозируют, что в 2021 году доход компании упадет до 20,6 – 21,8 миллиарда евро (25 – 26 миллиарда долларов США) с 21,9 миллиарда евро в 2020 году.