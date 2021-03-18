Nokia уволит 10 000 сотрудников: причины и прогнозы
Финская корпорация Nokia неожиданно анонсировала массовые увольнения работников. О причинах такого радикального решения и прогнозах – читайте в материале.
Источник:BBC
Речь идет об увольнении от 5 до 10 тысяч человек в течение 18 – 24 месяцев, однако точное количество будет зависеть от ситуации на рынке в течение следующих двух лет.
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Сейчас в компании работает 90 000 тысяч сотрудников.
В Европе мы уже проинформировали местные рабочие советы, и ожидаем, что вскоре начнутся консультационные процессы, где это возможно,
– рассказали в компании.
Стоит заметить, что Францию исключили из текущей реструктуризации, поскольку в прошлом году в местном филиале компании уволили более тысячи сотрудников.
Генеральный директор технического гиганта Nokia Пекка Лундмарк очертил новую стратегию компании еще в октябре этого года. Главная цель – стать лидером в сфере G5.
Компания Nokia | Фото Getty Images
Планы и прогнозы
Аналитик крупнейшей финансовой группы стран Северной Европы Nordeа Сами Саркамис отметил, что программа экономии средств болея масштабная, чем ожидали, однако она не приведет к уменьшению расходов в будущем.
Новые планы руководства корпорации имеют глобальный характер, эффект которых почувствует многие страны.
Корпорация меняет фокус с общих расходов на исследования и разработки, которые должны привести к росту и улучшение показателей рентабельности в будущем.
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Nokia планирует увеличить объемы инвестиций в:
- развитие беспроводных мобильных сетей;
- G5;
- сетевые инфраструктуры;
- облачные хранилища.
Автор: Вита Свирневська
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