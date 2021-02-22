Беспощадный COVID-19: в Нью-Йорке бизнес едва выживает из-за пандемии
Из-за пандемии COVID-19 Нью-Йорк существенно пострадал. В частности, больше всего изменений почувствовал на себе бизнес. Теперь в городе часто можно увидеть пустые магазинные витрины. Более того, в Нью-Йорке есть пустые офисные здания и предприятия, которые находятся на грани закрытия.
Источник:FOX
Владельцы бизнеса заверили, если не начать спасать город – он просто умрет. Они призвали штат изменить ситуацию пока не поздно.
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Владелец кафе Waypoint с нижнего Ист-Сайда Джино Гиганте рассказал, что продажи сократились с 500 тысяч долларов, как было в 2019 году, до только 80 тысяч долларов – так было в 2020 году.
Вы увидите много несчастных людей и много пустых витрин (если штат не решит ситуацию – 24 канал),
– сказал он.
Главный операционный директор магазина одежды SoHo The Vintage Twin Алиса Морроу отметила, что в магазин никто не заходит.
Больше всего пострадали рестораны, бары и кафе
Из-за недостатка средств владельцы вынуждены увольнять работников.
Мы начинали с 22 – 23 работников. Сейчас у нас примерно 10,
– сказал владелец кафе Katja в нижнем Манхэттене Эндрю Чейз.
Также он рассказал, что потерял 36-летнего работника не из-за нехватки зарплаты, а именно из-за смертоносной болезни.
"Это было просто так трагично", – вспомнил он.
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Какова ситуация с рабочими местами
Уровень свободных рабочих мест в жилых, офисных и торговых помещениях продолжает расти – 21% домов в частях Манхэттена и Бруклина пустые, согласно данным Coldwell Banker – крупнейшей в мире компании по недвижимости и инвестициям.
"К пандемии в Нью-Йорке был кризис вакансий, и она обострилась до немыслимых уровней", – сказал директор Ассоциации гостеприимства Эндрю Риги.
Серия государственных неудач только ускорила процесс.
Действия власти
- Три из пяти обещанных аварийных автомагистралей остаются не построенными, что мешает перевозкам.
- До сих пор нет пакета помощи для арендаторов, которые в совокупности задолжали более 1 миллиарда долларов арендной платы.
- Программы "Открытый обед" и "Открытые улицы", которые были летом, появились только после угроз законодательства и давления законодателей.
- Программы помощи и займы для малого бизнеса составили менее 100 миллионов долларов.
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