Nissan возобновляет продажи и сервисное обслуживание в Украине.

Украинское представительство Nissan сообщило о возобновлении продаж и сервисного обслуживания авто в официальной дилерской сети.

Приобрести или получить обслуживание автомобиля с 22 апреля можно во всех дилерских центрах Украины, где это позволяет осуществить безопасность ситуации.

Читайте также Литовский бизнес Viči постепенно выходит из России: почему это невозможно сделать за один день

Nissan возобновляет работу в Украине

В компании сообщили, что ознакомиться с актуальным перечнем работающих дилерских центров можно на официальном сайте Nissan. Клиентам, желающим приобрести транспортное средство, будут предлагать приобрести наличные автомобили. Таким образом, подчеркивают в Nissan, покупатели смогут приобрести авто, не ожидая доставку из-за границы.

Отмечается, что сервисные центры дилерской сети работают и предоставляют весь спектр услуг по обслуживанию и ремонту, включая гарантийный сервис.

При этом для клиентов Nissan, выехавших на своих авто, приобретенных в официальной дилерской сети, за границу, сохраняется общеевропейская гарантия. То есть, если автомобиль потребует сервисного обслуживания или гарантийного ремонта, владельцу нужно обратиться в ближайший официальный дилерский центр в стране пребывания.