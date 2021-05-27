Nissan, Suzuki и Mitsubishi приостановят производство автомобилей из-за нехватки микросхем

Глобальный дефицит полупроводниковых чипов сдерживает автомобильную промышленность. Nissan, Suzuki и Mitsubishi планируют выпустить гораздо меньше автомобилей в июне

С 2020 года автомобильная промышленность страдает от недостатка полупроводников для чипов, необходимых для электрических систем автомобилей. Столкнувшись с такой нехваткой компонентов, компании Nissan, Suzuki и Mitsubishi объявили, что, либо остановят производство автомобилей, или резко сократят его в течение июня.

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Планы автопроизводителей

В частности, автомобильный гигант Nissan объявил, что прекратит производство автомобилей на японском острове Кюсю 24, 25 и 28 июня. Он также временно прекратит производство некоторых моделей на своем заводе в Мексике. Причина в глобальной нехватки полупроводников, которая влияет на поставку запчастей в автомобильном секторе.

автомобилей на японском острове Кюсю Он также временно прекратит производство некоторых моделей на своем заводе в Мексике. Причина в глобальной нехватки полупроводников, которая влияет на поставку запчастей в автомобильном секторе. Другой японский гигант автомобилестроения Suzuki планирует остановить сборочные линии на срок от трех до девяти дней на трех своих заводах в регионе Сидзуока. Однако официального подтверждения этого получено не было.

на трех своих заводах в регионе Сидзуока. Однако официального подтверждения этого получено не было. В свою очередь Mitsubishi планирует сократить производство до 30 000 автомобилей в месяц в июне 2021 на пяти заводах в Японии, Таиланде и Индонезии.

Производство автомобилей MItsubishi / Фото Electrek

Почему возник дефицит микросхем

Это еще одно следствие пандемии COVID-19. Во время локдаунов фабрики остановили свою работу, что привело к задержке производства полупроводников и микросхем. В то же время вырос спрос на различные электронные продукты, в состав которых входят чипы. Потребители стали вкладывать больше в игровые приставки, компьютерные комплектующие и устройства для домашних развлечений, что привело к росту дефицита микросхем.

Проблемы с поставками микросхем заставили в феврале текущего года временно приостанавливать производство электромобилей даже автомобильного гиганта Tesla.

Почему полупроводниковые микросхемы такие важные в автомобильной промышленности

Независимо от того, о какой отрасли идет речь, полупроводники являются основным компонентом современной электроники. В одном чипе используются тысячи, миллионы или даже миллиарды полупроводников на одном кристалле. Полупроводник очень сложно создать, и он невероятно мал: пятьсот сотых размера человеческого волоса. В среднем на изготовление одного чипа идет более трех месяцев. Для этого нужны огромные заводы, помещение без пыли, станки стоимостью в миллионы долларов, лазеры и расплавленное олово.

Автомобили зависят от чипов / Фото Getty Images

В технологически продвинутых автомобилях используются сотни датчиков и контроллеров, функционирование которых зависит от микросхем. Таким образом, если не будет полупроводников, не будет и чипов, а значит, невозможно будет производить автомобили нового поколения.