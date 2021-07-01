Компания Nissan представила в частности планы строительства крупного завода по производству аккумуляторов, которые обеспечат будущее автомобильного завода в Сандерленде после введения в Великобритании запрета на продажу бензиновых и дизельных автомобилей в 2030 году.

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Согласно обнародованному сегодня плану, поставщик батарей для Nissan – компания Envision AESC, которая уже имеет небольшой завод по производству батарей в Сандерленде, инвестирует более 620 миллионов долларов в строительство нового завода, на котором будет создано 750 рабочих мест.

Новый завод Nissan поможет оживить депрессивный регион Великобритании / Фото Nissan

После этого Nissan планирует инвестировать 584 миллионов долларов в производство новой электрической модели на своем автозаводе, используя батареи с нового предприятия, что позволит создать 900 рабочих мест. По оценкам компаний, это приведет к трудоустройству еще около 4550 человек в системе поставок.

Недостаток батарей для автомобилей в Европе

Великобритания остро нуждается в дополнительном производстве батарей. В прошлом году продажи электромобилей выросли более чем в два раза и достигли 108 000 штук. Местные мощности по производству батарей составляют менее пятой части от этого объема.

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Nissan планирует экспортировать новые электрические кроссоверы, построенные в Сандерленде, в страны ЕС. Батареи, которые обычно составляют около половины стоимости электромобиля, могли бы помешать этому плану, если они были бы азиатского производства.

Для того чтобы обойти тарифные ограничения и пошлины, по меньшей мере 40 процентов электромобиля должно быть изготовлено в Великобритании или ЕС. Этот показатель будет действовать до 2023 года, после чего пороговые значения планируют повысить. Именно аккумуляторы британского производства должны решить эту проблему для Nissan.

Nissan EV36Zero новая концепция электрокроссовера

Также сегодня на заводе Nissan была представлена ​​концепция нового электрического кроссовера в рамках концепции Nissan EV36Zero, который японский автопроизводитель планирует выпускать в Великобритании в ближайшее время.

Смотрите презентацию Nissan EV36Zero на заводе в Сандерленде:

Новые заводы для альянса Renault-Nissan

Envision Group также планирует потратить почти 2,4 миллиарда долларов на значительно больший завод по производству батарей на севере Франции для новых электромобилей, которые будут производить Renault. Французский автопроизводитель связан с Nissan рядом соглашений в формате альянса. Потому как французский, так и японский партнеры должны получить значительную экономию пользуясь использованием одной и той же технологии и поставщика батарей.

Унификация технологий удешевит электромобили

Renault и Nissan использовали различные технологии батарей для своих электромобилей Zoe и Leaf, потеряв в свое время возможности и преимущества совместной разработки и производства. Аналитики ожидают, что к 2030 году завод Envision позволит Renault сократить расходы на батареи до 50 процентов. Подобная экономия должна поддержать и развитие Nissan.

Представленный электрокроссовер Nissan EV36Zero / Фото Nissan